Суд оставил в силе приговор экс-мэру Бийска по делу о халатности

Алтайский краевой суд оставил в силе приговор в отношении экс-главы Бийска (Алтайский край) Александра Студенкина, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. В феврале этого года бывшего градоначальника признали виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Тогда ему назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% жалования и лишили права занимать должности представителя власти в органах местного самоуправления сроком на два года.

Однако от наказания экс-чиновника освободили в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Согласно версии следствия, в период с 2017-го по 2022 год Александр Студеникин, занимая должность главы города, не принял необходимых мер для расселения граждан из многоквартирных домов по ул. Спекова, признанных непригодными для проживания. Также, считает следствие, чиновник не принимал мер по расселению жильцов аварийных домов на улицах Коммунистической и Мухачева, в переулках Байкальском и Тихом. В результате чего в непригодных и аварийных условиях проживали 192 человека.

Как писал «Ъ-Сибирь», уголовное дело в отношении Александра Студеникина было возбуждено еще в 2022 году. В ноябре 2023 года оно поступило на рассмотрение городского суда Бийска.

