Волковский театр представил первую в России постановку пьесы Нины Рейн «Племена»

«Это те вызовы, которые должен решать современный человек: кто я? Tribes — это такое первобытное слово. К кому ты относишься? Деревня против столицы, одна нация против другой, поколенческие, конфессиональные различия, разница в уровне образования. Мы видим, как Запад не смог преодолеть эти противоречия, но мы-то, надеюсь, справимся», — отметил Александр Созонов.