Волковский театр представил первую в России постановку пьесы Нины Рейн «Племена»
12.10.2026, 05:40
В Ярославском театре имени Федора Волкова 10 октября состоялась премьера спектакля «Племена» по пьесе британского драматурга Нины Рейн. Режиссером постановки выступил главный режиссер театра Александр Созонов.
Главный герой Билли родился глухим в семье слышащих. Он научился читать по губам и приспособился к окружающим, однако чувствует, что родные не понимают его. Знакомство с Сильвией, которая постепенно теряет слух и открывает ему язык жестов, меняет его представление о себе и отношениях с другими людьми.
«Племена» стали первой постановкой пьесы Нины Рейн в России. Спектакль вышел в год 100-летия Всероссийского общества глухих. По словам режиссера спектакля, пьеса поднимает вопросы взаимопонимания людей.
«Мы все перестаем друг друга слышать. Атомизация общества достигла предела, сегрегация общества достигла предела. Внутри одной семьи может пролегать целый фронт. Между двумя людьми могут быть настолько непримиримые конфликты, как будто мы с другой планеты», — рассказал «Ъ-Ярославль» режиссер Александр Созонов.
Название пьесы — Tribes («Племена») — отсылает к разделению людей на группы. Постановка ставит вопрос о принадлежности человека к определенному сообществу и его самоидентификации.
«Это те вызовы, которые должен решать современный человек: кто я? Tribes — это такое первобытное слово. К кому ты относишься? Деревня против столицы, одна нация против другой, поколенческие, конфессиональные различия, разница в уровне образования. Мы видим, как Запад не смог преодолеть эти противоречия, но мы-то, надеюсь, справимся», — отметил Александр Созонов.
В постановке заняты Артур Горбачев (Билли), Полина Собещенская (Сильвия), Андрей Зубков (Кристофер), Людмила Пошехонова (Бэт), Алена Тертова (Рут) и Иван Горячев (Даниэль). Для Артура Горбачева и Полины Собещенской спектакль стал первым выходом на сцену Волковского театра.