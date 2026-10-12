В Ярославской области отменили беспилотную опасность
12.10.2026, 05:09
В Ярославской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе» в 5:02.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ночь на 12 октября в регионе был ликвидирован один беспилотник. По данным губернатора, жертв и пострадавших нет.
Беспилотная опасность была объявлена в Ярославской области вечером 11 октября. В Ярославле было перекрыто движение на выезде в сторону Москвы. Сейчас ограничения сняты.