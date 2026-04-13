Мадьяр: Венгрия продолжит закупать нефть у России

Глава победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Венгрия продолжит покупать нефть у России. Об этом он сказал на пресс-конференции в Будапеште. Политик признал, что его страна зависит от РФ в энергетической сфере. Его слова передает Bloomberg.

Петер Мадьяр

Фото: Denes Erdos / AP Петер Мадьяр

Вместе с тем господин Мадьяр сказал, что надеется на снятие введенных ЕС ограничительных мер против России после того, как будет завершен украинский конфликт. Он сообщил, что рассчитывает на прагматичные связи с Россией.

До этого Кремль отказался поздравлять господина Мадьяра с победой на выборах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Венгрия — недружественная страна. Он добавил, что Москве нужно оценить новую «генеральную линию» нового руководства страны.

