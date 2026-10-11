Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, вылетающих из Самары в Сочи

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», вылет авиарейса FV-6204 из Самары в Сочи задерживается в связи с неприбытием самолета. По расписанию самолет должен был вылететь в 15:50, однако сейчас вылет перенесен на 4:30 12 октября. По данным Росавиации, аэропорт Сочи закрывался на прием и выпуск воздушных судов несколько раз. Сначала ограничения были введены ночью в 0:43 и сняты в 12:12, затем снова введены в 13:26 и сняты в 14:32. По сообщению оперштаба Краснодарского края, украинские беспилотники ночью атаковали Сочи, обломки одного из БПЛА упали на территории аэропорта, произошел пожар в одном из административных зданий, который, по данным ведомства, «быстро потушили».