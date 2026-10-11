Мировые фонды денежного рынка привлекли более $166 млрд за неделю

По оценке “Ъ”, основанной на данных отчета Bank of America (учитывает сведения EPFR), клиенты фондов денежного рынка вложили в них за неделю, закончившуюся 7 октября, $166,4 млрд, максимальный объем с весны 2020 года. Предшествующие три недели фонды преимущественно теряли инвесторов, в сумме за это время они забрали около $182 млрд. Всего с начала года в такие фонды было инвестировано почти $447 млрд.