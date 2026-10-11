Мировые фонды денежного рынка привлекли более $166 млрд за неделю
11.10.2026, 18:53
Максимальный объем средств с весны 2020 года вложили международные инвесторы в фонды денежного рынка. Чистый приток инвестиций в такие фонды, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за минувшую неделю составил $166 млрд. Инвесторов привлекают высокие долларовые ставки, которые заметно выросли после сентябрьского заседания ФРС.
По оценке “Ъ”, основанной на данных отчета Bank of America (учитывает сведения EPFR), клиенты фондов денежного рынка вложили в них за неделю, закончившуюся 7 октября, $166,4 млрд, максимальный объем с весны 2020 года. Предшествующие три недели фонды преимущественно теряли инвесторов, в сумме за это время они забрали около $182 млрд. Всего с начала года в такие фонды было инвестировано почти $447 млрд.
Существенный приток в фонды денежного рынка, как считает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова, в значительной степени связан с окончанием квартала: «В предшествующие недели компании готовили ликвидность для уплаты налогов, после этого снова нарастили вложения. Такая динамика характерна для институциональных инвесторов».