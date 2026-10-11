В Ростовской области в ДТП с тремя автомобилями погиб водитель
11.10.2026, 18:45
В Неклиновском районе в результате столкновения трех автомобилей погиб водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
Авария произошла сегодня утром, 11 октября, на западном подъезде к Таганрогу. По предварительным данным, около 7:55 водитель автомобиля ВАЗ-21101 1989 года рождения выехал на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулся с автомобилями ВАЗ-21053 и Audi A4 Avant.
В результате ДТП водитель ВАЗ-21053 1968 года рождения получил травмы и скончался в машине скорой помощи. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
В ГАИ призвали водителей в условиях тумана снижать скорость, соблюдать дистанцию, включать ближний свет фар или противотуманные фары и избегать резких маневров и обгонов.