В Ростовской области в ДТП с тремя автомобилями погиб водитель

Авария произошла сегодня утром, 11 октября, на западном подъезде к Таганрогу. По предварительным данным, около 7:55 водитель автомобиля ВАЗ-21101 1989 года рождения выехал на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулся с автомобилями ВАЗ-21053 и Audi A4 Avant.