Петербург, Петроград, Ленинград
Мероприятие для истинных гурманов от искусства
6 ноября гостем проекта «Собрание сочинений. Встречи на Невском» в отеле «Коринтия Санкт-Петербург» станет режиссер Валерий Фокин. А Лев Лурье расспросит мастера о петербургском периоде, ведь тот без малого четверть века живет и творит в нашем городе. Конечно, не обойдется без обсуждения различий между Северной столицей и Москвой, откуда звезда родом.
Как обычно, встреча будет не только источником информации о прекрасном, но и поводом, чтобы просвещенная публика погуляла по Невскому и встретила своих единомышленников. Ведь до и после общения с двумя знаменитыми петербуржцами можно подискутировать на приветственном фуршете и обсудить увиденное.
Лев Лурье наверняка пройдется по любимым темам режиссера: про историю, которая повторяется и перемалывает личности, про его нашумевшие «1881», «Рождение Сталина», а также готовящийся к премьере «Цирк "Модерн"». И без двух великих летописцев Петербурга — Гоголя с Достоевским — тоже не обойдется. Первого Фокин поставил чуть ли не выше всех коллег по цеху, да и второго тоже считает гением.
«Мы стараемся привлекать людей, которые живут здесь, работают здесь. Для проекта "Собрание сочинений" приглашаем публичные фигуры, на которые может ориентироваться общество»,— поясняет выбор гостей господин Лурье.
«Собрание сочинений. Встречи на Невском» — это откровенный разговор с выдающимися современниками, чья жизнь и творчество связаны с городом на Неве, кто питает искренние чувства к этому мегаполису. Гостями проекта уже стали Константин Райкин, Андрей Могучий и Евгений Цыганов. «Собрание сочинений» представляет собой коллекцию впечатлений героев, чья судьба оказалась связана с Петербургом — Ленинградом, вне зависимости от того, откуда они родом. Условие одно: они неравнодушны к этому городу и хотят говорить о нем.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 50