Петербург, Петроград, Ленинград

Лев Лурье наверняка пройдется по любимым темам режиссера: про историю, которая повторяется и перемалывает личности, про его нашумевшие «1881», «Рождение Сталина», а также готовящийся к премьере «Цирк "Модерн"». И без двух великих летописцев Петербурга — Гоголя с Достоевским — тоже не обойдется. Первого Фокин поставил чуть ли не выше всех коллег по цеху, да и второго тоже считает гением.