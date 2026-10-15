«Дягилев P. S.»: премьеры, история, сенсации
Главное культурное событие петербургской осени стартует 10 ноября на сцене БДТ с гастролей кубинской труппы современного танца OtroLado
Сразу три премьеры ждут публику 16 ноября, на вечере современной хореографии «Танцуем для Дягилева». На исторической сцене Александринского театра соберутся участники разных сезонов, звезды мира балета и танца.
Интернациональная программа XVII Международного фестиваля искусств «Дягилев P. S.» продолжится 17 ноября спектаклем «Украденные танцы» в исполнении испанской труппы Давида Кориа на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом». А 19-го в ТЮЗе выступит Московский театр мюзикла с экспериментальной постановкой «Реверс», балансирующей между хореографией, акробатикой, театром и искусством цирка.
На Новой сцене Александринского театра 24 ноября пройдет театрально-музыкальное представление «Интермеццо». Прозвучит музыка Шостаковича, Таривердиева, Бриттена, Десятникова и Пьяццоллы. Среди исполнителей приглашенная солистка Мариинского театра меццо-сопрано Олеся Петрова, а также музыканты оркестра musicAeterna. Новую работу «По канве Астора» покажет в тот же вечер премьер Мариинского театра и хореограф Александр Сергеев. Алексей Гориболь, художественный руководитель вечера, объединит музыкальные, танцевальные и повествовательные части в один спектакль.
Фестиваль завершится 2 декабря на исторической сцене Александринки петербургской премьерой балета «Щелкунчик. Несказка», поставленного театрами «Новая опера» и «Балет Москва». Работа уже произвела фурор в столице и вызвала споры у критиков. Хореограф Павел Глухов и драматург Татьяна Белова в двух актах, прологе и эпилоге рассказывают языком современного танца и балета о трагической судьбе человека на фоне глобальных катаклизмов.
Сезон 2026 года интересен тем, что в нем есть и детская программа, которую «Дягилев P. S.» составил вместе с журналом «Юный искусствовед». Программа включает в себя выпуск номера, серию открытых мастер-классов для детей в Шереметевском дворце — Музее музыки. В программе — создание авторской театральной графики по мотивам творчества художников ар-нуво и Венского сецессиона: Анри де Тулуз-Лотрека, Жоржа де Фёра, Густава Климта и Альфонса Мухи. Кроме этого, участники освоят композицию афиши — шрифтовую вязь, расположение акцентов и популярную цветовую гамму, в которой приглушенные тона сочетаются с яркими всплесками золотого цвета. На мастер-классе гости поработают с цветной бумагой для пастели, золотой поталью и элементами коллажа.
На мастер-классе «Русские сезоны» можно будет создать эскизы костюмов в стиле текстильного коллажа, а на лекции балетного критика Павла Гершензона — проследить путь, который прошли за свою долгую жизнь спектакли «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Весна священная».
В рамках фестиваля «Дягилев P. S.» 1 декабря в KGallery пройдет вечер, посвященный великой Анне Павловой. Впервые за долгое время на экспозиции будет представлен ранее неизвестный живописный эскиз Валентина Серова с Павловой в балете «Сильфида» из частного собрания. Именно этот образ лег в основу знаменитого плаката к первым «Русским сезонам» и навсегда связал имя балерины с их историей.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 50