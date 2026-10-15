«Дягилев P. S.»: премьеры, история, сенсации

Сезон 2026 года интересен тем, что в нем есть и детская программа, которую «Дягилев P. S.» составил вместе с журналом «Юный искусствовед». Программа включает в себя выпуск номера, серию открытых мастер-классов для детей в Шереметевском дворце — Музее музыки. В программе — создание авторской театральной графики по мотивам творчества художников ар-нуво и Венского сецессиона: Анри де Тулуз-Лотрека, Жоржа де Фёра, Густава Климта и Альфонса Мухи. Кроме этого, участники освоят композицию афиши — шрифтовую вязь, расположение акцентов и популярную цветовую гамму, в которой приглушенные тона сочетаются с яркими всплесками золотого цвета. На мастер-классе гости поработают с цветной бумагой для пастели, золотой поталью и элементами коллажа.