Магия и «Аура» Ани Лорак
Уже совсем скоро, 23 октября, в Ледовом дворце состоится премьера, о которой вовсю шепчется околомузыкальное общество
Ани Лорак представит новое масштабное шоу «Аура». Название интригующее и магическо-философское. Как считает сама певица, смысл его прост: этот концерт она посвятила душе каждого человека. На протяжении двух часов зрители с помощью музыки и 3D-графики будут погружаться внутрь себя. То есть фактически медитировать.
«Мы попытаемся пройти по каждой чакре,— поделилась Ани,— у человека все блоки распределяются по цветам, снизу вверх. Есть душевная чакра, сердечная, сексуальная... Мы все разные, но все хотим любви, равновесия, внутреннего благополучия».
В новом шоу нет простых номеров. Даже если певица не танцует во время номера, она куда-то летит, поднимается, внезапно исчезает. Это трудно физически — даже запомнить географию на большой сцене непросто. «Очнуться здесь, исчезнуть там, время всего концерта прописано. Это большой организм, который живет своей жизнью»,— интригует Ани.
Это не просто концерт, а рождение новой эпохи в творчестве артистки. После шоу «Каролина» и «Дива» Ани Лорак представляет практически спектакль, где музыка, театр и технологии соединяются в одно целое: в живую, пульсирующую ауру искусства. Шоу «Аура» — не просто продолжение, это новое измерение. Новейшие технологии, потрясающая сценография и живое звучание. Большие экраны, сложнейшая графика, новые аранжировки, эксклюзивные костюмы и невероятная эмоциональная атмосфера.
Ани обещает, что ее музыка превратится в исповедь, а сцена — в живое сердце. Певица пригласит на свой концерт воспитанников детских домов. Ведь часть жизни она сама провела в интернате: ее мама много работала, чтобы прокормить семью.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 50