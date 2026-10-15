Магия и «Аура» Ани Лорак

В новом шоу нет простых номеров. Даже если певица не танцует во время номера, она куда-то летит, поднимается, внезапно исчезает. Это трудно физически — даже запомнить географию на большой сцене непросто. «Очнуться здесь, исчезнуть там, время всего концерта прописано. Это большой организм, который живет своей жизнью»,— интригует Ани.