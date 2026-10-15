Осень в «Паоло»

В разделе пасты и ризотто — фаготтини с грушей и горгонзолой, спагетти с морепродуктами и фетучини с креветками, равиоли с крабом и трюфелем, а также три вида ризотто: с белыми грибами, с уткой, с тартаром — и ставшее хитом орзо с гребешком и икрой. В разделе супов представлены крабовый суп с картофельными ньокками, куриное консоме с тортеллини и борщ с уткой и вишней.