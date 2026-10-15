Осень в «Паоло»
В бистро — маленькой Италии в центре Петербурга — обновили меню и винную карту
Изюминка обновлений — дегустационный лимонный сет: каждое из четырех блюд, разработанных бренд-шефом Сергеем Ярославцевым, наполнено ароматом цитруса, ставшего одним из гастрономических символов Италии. На закуску свежий карпаччо из цветной капусты с пармезаном и трюфельно-лимонным соусом; далее — яркая рикотта с супремом из лимона и арбузом, маринованным в бузине; лимонный цыпленок в качестве основного блюда и ромовая баба в лимончелло на десерт.
Итальянское бистро создает атмосферу dolce vita — сладкой жизни. Лимон — яркий штрих к этой жизнерадостной палитре и значимый ингредиент в «Паоло». Он входит в состав нескольких позиций основного меню, где можно найти, например, лимонную пасту с лисичками, лимонные равиоли с лангустином и лимонный тирамису.
В начале трапезы бренд-шеф предлагает попробовать жареные артишоки с пармезаном либо брускетту с лисичками или с крабом и страчателлой. На закуску — опаленного лосося с сальсой из авокадо и трюфельным понзу, свежий тартар из форели с авокадо или из говядины с лисичками.
В разделе пасты и ризотто — фаготтини с грушей и горгонзолой, спагетти с морепродуктами и фетучини с креветками, равиоли с крабом и трюфелем, а также три вида ризотто: с белыми грибами, с уткой, с тартаром — и ставшее хитом орзо с гребешком и икрой. В разделе супов представлены крабовый суп с картофельными ньокками, куриное консоме с тортеллини и борщ с уткой и вишней.
Из горячих блюд выделяются стейк из карельской форели с кумкватом, осьминог по-сицилийски, говяжья щека с муссом из картофеля и «Котолета Робеспьер» с кремом из картофеля и сыром тет-де-муан. А на десерт можно взять не только лимонный тирамису, но и тирамису с трюфелем, баскский чизкейк или «Сицилийский лимон».
«Наше бистро — это место, куда можно заглянуть, если Петербург вдруг покажется слишком северным. Где можно замедлиться, наслаждаться вкусом, разговорами и моментом — и хотя бы на несколько часов почувствовать себя в Италии»,— улыбается Сергей Ярославцев.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 49