Интеллектуальный клуб «Анима Либера»: новые встречи 10-го сезона

Клуб идей и знаний «Анима Либера» в отеле «Индиго» продолжает юбилейный сезон. Просветительский проект за первые 10 лет своей истории объединил более 27 тыс. гостей-слушателей. В клубе состоялось более 800 лекций, концертов, творческих вечеров и дегустаций, а на встречи с гостями приходили выдающиеся представители искусства, литературы, науки и культуры. Здесь говорили об истории и современности, живописи и архитектуре, литературе, музыке, гастрономии и многом другом. За эти годы клуб стал особым пространством Петербурга, куда приходят не только за знаниями, а еще и за хорошим разговором, новыми идеями и встречами со «своими». Во второй половине октября гостей также ждет насыщенная программа.