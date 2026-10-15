Интеллектуальный клуб «Анима Либера»: новые встречи 10-го сезона
В центре внимания женщины-художницы, судьба великой оперной дивы Галины Вишневской и творчество ленинградских художников в годы Великой Отечественной войны
Клуб идей и знаний «Анима Либера» в отеле «Индиго» продолжает юбилейный сезон. Просветительский проект за первые 10 лет своей истории объединил более 27 тыс. гостей-слушателей. В клубе состоялось более 800 лекций, концертов, творческих вечеров и дегустаций, а на встречи с гостями приходили выдающиеся представители искусства, литературы, науки и культуры. Здесь говорили об истории и современности, живописи и архитектуре, литературе, музыке, гастрономии и многом другом. За эти годы клуб стал особым пространством Петербурга, куда приходят не только за знаниями, а еще и за хорошим разговором, новыми идеями и встречами со «своими». Во второй половине октября гостей также ждет насыщенная программа.
23 октября Антон Успенский продолжит авторский цикл «Гении места»: в своей третьей лекции он поднимет тему «Ленинградские художники в годы войны». 28 октября Ирена Эверт начнет новый цикл лекций рассказом «Почему мы так мало знаем о художницах? Женщины-художницы XV–XX веков». 30 октября Игорь Оболенский выступит с лекцией «Галина Вишневская. Судьба как опера».
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 49