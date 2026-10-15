Новогодний вояж в «Оливетто»

На закуску бессменная новогодняя классика — оливье с подкопченным телячьим языком. Авторское признание в любви Петербургу и его гастрономическим традициям. Горячее гостям предложат на выбор: филе мурманской форели или говядину, томленную на ольховой щепе. Финальный аккорд вечера — кэнди-бар с праздничными десертами и перформансом от бренд-шефа.