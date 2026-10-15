Новогодний вояж в «Оливетто»
Бренд-шеф отеля Crown Hotel St. Petersburg соединит в новогоднем меню концепцию гастрономического путешествия и эстетику театра
31 декабря ресторан «Оливетто» в Crown Hotel St. Petersburg представит специальное новогоднее меню, созданное в формате гастрономического путешествия. В основе концепции эстетика театрального представления, которую бренд-шеф объединил с динамикой новогоднего вояжа. Привычный праздничный ужин превратится в гастрономический спектакль, где каждая подача станет новым актом действа и одновременно следующей точкой маршрута.
Путешествие начнется в Токио — городе тонких вкусов и ярких контрастов. Татаки из лосося с трюфельным айоли в сопровождении перформанса от шефа станет не просто гастрономическим стартером, но настоящим театральным номером, задающим настроение всему вечеру.
На закуску бессменная новогодняя классика — оливье с подкопченным телячьим языком. Авторское признание в любви Петербургу и его гастрономическим традициям. Горячее гостям предложат на выбор: филе мурманской форели или говядину, томленную на ольховой щепе. Финальный аккорд вечера — кэнди-бар с праздничными десертами и перформансом от бренд-шефа.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 49