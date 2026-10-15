«Майтри»: дзен под куполом у залива

В теплое время года на пляже и под сенью стройных сосен играют в петанк, бадминтон и баскетбол, настольный теннис и пляжный волейбол, а утро начинается с лесной велопрогулки, пробежки по берегу или с йоги с видом на залив. Если, конечно, не хочется подольше задержаться в гнездышке под геокуполом. На лето здесь придумали и альтернативу традиционным пикникам — ужины на песке.