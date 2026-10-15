«Собраться» в Бурятии

Чтобы нарисовать Бурятию, искусственному интеллекту пришлось несколько раз кардинально переделывать картинку: и лейтмотивы, и цвета, и детали. Местные говорят, что туристы приезжают сюда «разобранными». Туристы говорят, что «собирают» для себя Бурятию из мозаики впечатлений еще долго после возвращения. У нейросети с первого раза получилось неплохо: синие горы, золотой свет, озеро, храм. На переднем плане — путешественница, задумчиво глядящая в сизую даль. Почти всё на месте, но какого-то неправильного цвета. Да и настроение совсем не то.