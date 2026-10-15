Экваториальная Гвинея: затерянный рай в сердце Африки
Вулканы, какао, нефть — чем встречает путешественника одно из самых недооцененных государств самого жаркого континента планеты
Небольшое африканское государство со столицей Сьюдад-де-ла-Пас расположено на западном побережье Центральной Африки. Омываемая водами Атлантического океана, на севере страна граничит с Камеруном, а на юго-востоке — с Габоном. Население Экваториальной Гвинеи составляет менее 1,94 млн человек, при этом она занимает площадь чуть более 28 тыс. кв. км. Состоит из материковой части, известной как Рио-Муни, и нескольких островов, крупнейший из которых — Биоко с городом Малабо, где располагается международный аэропорт. С 1979 года у руля государства стоит президент Теодоро Обианг Нгема Мбасого. До него страной руководил его дядя — Франсиско Масиас Нгема, победитель президентских выборов после обретения независимости от Испании.
Экваториальная Гвинея своего рода коммерческий центр Центральной Африки. По решению президента все доходы от богатых нефтяных месторождений реинвестируются в развитие инфраструктурных проектов, связанных со строительством и туризмом. Это государство занимает третье место по производству нефти в Африке к югу от Сахары, уступая первенство Нигерии и Анголе.
Обианг привел очень бедную страну к нынешнему периоду относительного процветания. В Экваториальной Гвинее почти полностью ликвидирована неграмотность, школьное образование стало общедоступным, построены прекрасные автодороги, появляются новые туристические объекты.
Открытие страны для международного туризма — амбициозная и при этом вполне достижимая цель. В последнее время здесь активно принимают делегации зарубежных туроператоров, а те проводят встречи с представителями местных органов власти. В апреле 2026 года страну посетил папа Лев XIV. Это способствовало большому притоку туристов. Многообразие туристических предложений в Экваториальной Гвинее — от исторических церквей и ярких религиозных традиций до прочных связей с испанским колониальным наследием — дарует самобытный и во многом неиспользованный опыт путешественникам, которые ищут аутентичности.
Кому понравится путешествие по Экваториальной Гвинее? Тому, кого привлекает «другая», нетривиальная, неоткрыточная и при этом безопасная Африка. Перед вами самобытная страна, которая одновременно может считаться космополитом: здесь исповедуют католицизм, говорят на испанском, французском и португальском языках, здесь прекрасные отели и пляжи и многообразие интересных маршрутов. Вместе с тем, планируя путешествие, нужно учитывать, что туристическая инфраструктура в целом находится в зачаточном состоянии.
Что посмотреть в Экваториальной Гвинее? В первую очередь стоит посетить остров Биоко, где находится бывшая столица — Малабо, знаменитая своей колониальной архитектурой. Путешественника встретят отличные отели, университет, больницы, национальный парк Малабо и собор Святой Исабель, где по воскресеньям проводятся мессы с песнопениями. Также тут много оживленных улиц с сувенирными лавками и магазинами одежды.
Лайфхак: Экваториальная Гвинея производит превосходное какао. В Малабо отправляйтесь на экскурсию на шоколадную фабрику Finca Sampaka, основанную в 1906 году и одну из крупнейших в стране. Какао, изготовленное на этой фабрике, многие знатоки причисляют к лучшему в мире. Предприятие располагается в живописной, утопающей в зелени местности, а экскурсии сопровождаются атмосферными дегустациями.
Остров Биоко — жемчужина, которую еще предстоит по-настоящему открыть миру. Удобный маршрут проходит через его самые живописные уголки: от красивого водопада, низвергающегося в морские воды, до самобытной деревни Урека и уютного города Мока. Захватывающее путешествие пролегает через лес, где гигантский бамбук и древовидные папоротники поражают воображение. Особого внимания заслуживает вулкан Пико-Басиле — высшая точка страны, расположенная на высоте 3011 м над уровнем моря. Вулкан, с вершины которого открывается вдохновляющая панорама с другим вулканом — Камеруном, находится на территории национального парка, открытого в апреле 2000-го.
Из Малабо в Бату, крупнейший в материковой части страны город с населением около 300 тыс. человек, можно долететь менее чем за час. Гордость города — живописная набережная под названием Пасео-Маритимо, протянувшаяся на 15 км от пляжей Укомбы до Июбу и охватывающая почти все побережье. На полпути она соединяется со старым портом, где возвышается 63-метровая башня Свободы. В Бате легко найти магазины, супермаркеты и рестораны в западном стиле, однако город сохраняет свое самобытное африканское сердце: на местных рынках встречается все, от свежих фруктов до экзотических деликатесов, включая мясо панголина.
Всего за два часа из Баты по живописной дороге, пролегающей через густые тропические леса, можно добраться в Джиблохо. Здесь, в самом сердце джунглей, расположился грандиозный гранд-отель «Джиблохо» (Grand Hotel Djibloho), управляет которым правительственный консультант по туризму Винченцо Прести. Этот оазис роскоши впечатляет своим размахом: 450 номеров, 50 вилл, поле для гольфа и пять ресторанов, президентский люкс площадью более 2 тыс. кв. м. К услугам гостей спа-центр, ночной клуб, рестораны, конференц-зал на 1 тыс. мест и даже собственная клиника с двумя операционными. В лесу вокруг гранд-отеля «Джиблохо» обитают три дружелюбных молодых шимпанзе, которые нередко заглядывают в гости к постояльцам. Отель служит отличной отправной точкой для экскурсий по окрестным деревням. Особого внимания заслуживает город Монгомо: здесь расположена базилика Непорочного Зачатия, архитектура которой отсылает к собору Святого Петра в Риме. Внутри храм украшен изысканным итальянским мрамором.
«Мальдивы Экваториальной Гвинеи» расположены на острове Кориско, где есть небольшая деревня с прелестным отелем, небольшими магазинами «Овощи — фрукты», школой и церковью. За деревней, в тени пальм, расположены длинные белые пляжи, где с легкостью теряешь счет времени, наслаждаясь легким бризом и купаясь в манящих бирюзовых водах.
Еще одна жемчужина на море — остров Аннобан. Он расположен на месте потухшего вулкана, по склонам которого можно подняться к озеру Мазафим, а затем отдохнуть на пляжах, среди которых выделяется Плайя-де-Амор. С июля до конца августа здесь можно увидеть горбатых китов.
Фрукты тут в изобилии: бананы, манго, авокадо, папайя, ананасы. Также очень распространены маниок, сладкий картофель и плантаны.
Из России в Экваториальную Гвинею добираются рейсами авиакомпаний Royal Air Maroc через Касабланку или Ethiopian Airlines через Аддис-Абебу. Визу на въезд оформляют онлайн.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 44