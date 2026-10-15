Экваториальная Гвинея: затерянный рай в сердце Африки

Всего за два часа из Баты по живописной дороге, пролегающей через густые тропические леса, можно добраться в Джиблохо. Здесь, в самом сердце джунглей, расположился грандиозный гранд-отель «Джиблохо» (Grand Hotel Djibloho), управляет которым правительственный консультант по туризму Винченцо Прести. Этот оазис роскоши впечатляет своим размахом: 450 номеров, 50 вилл, поле для гольфа и пять ресторанов, президентский люкс площадью более 2 тыс. кв. м. К услугам гостей спа-центр, ночной клуб, рестораны, конференц-зал на 1 тыс. мест и даже собственная клиника с двумя операционными. В лесу вокруг гранд-отеля «Джиблохо» обитают три дружелюбных молодых шимпанзе, которые нередко заглядывают в гости к постояльцам. Отель служит отличной отправной точкой для экскурсий по окрестным деревням. Особого внимания заслуживает город Монгомо: здесь расположена базилика Непорочного Зачатия, архитектура которой отсылает к собору Святого Петра в Риме. Внутри храм украшен изысканным итальянским мрамором.