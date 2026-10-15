Многоликие Мальдивы: безмятежность без границ
Отдых на живописных островах — синоним идиллии в тропических тонах. Исследуем новые сценарии путешествий вместе с Kuredhivaru Resort & Spa Maldives
Особенная притягательность архипелага состоит в удивительной способности создавать целый фейерверк сценариев отдыха даже на одном отдельно взятом острове. Коллекция впечатлений напоминает калейдоскоп: дайвинг и круизы на яхтах, нетронутые природные ландшафты, необычный гастрономический опыт, гедонистические спа-ритуалы — выход за пределы классического курортного стереотипа здесь происходит легко, незаметно и очень естественно.
Райское место, островное государство в Индийском океане, расположенное на 26 кольцевидных атоллах, которые состоят из более чем тысячи коралловых островов, славится своими пляжами, голубыми лагунами и огромными рифами. Атолл Ноону — одно из самых девственно прекрасных мест на Мальдивах с потрясающими возможностями для снорклинга и дайвинга. Яркие кораллы, черепахи, рифовые акулы и стаи тропических рыб — погружения здесь запоминаются на всю жизнь. Для опытных дайверов есть маршруты у внешнего рифа, а для новичков — сопровождаемые туры с инструктором и спокойные лагуны. Подводный мир начинается буквально с порога виллы отеля Kuredhivaru Resort & Spa Maldives, расположенного на острове.
До тропического оазиса в самом сердце живописного атолла Ноону всего 45 минут полета к северу от международного аэропорта Мале. В распоряжении гостей уединенные виллы на воде, пляжные виллы и роскошные резиденции с четырьмя спальнями, расположенные у самой кромки океана. В каждой из 105 вилл отеля есть частный бассейн и уютная терраса, но настоящие впечатления формируются все же от океана. В водных виллах прямо у входа стеклянный пол с видом на подводную жизнь, а по лестнице с террасы можно спуститься прямо в закат.
Если хочется побыть наедине с собой, сапборд — идеальный выбор. Стоит попробовать встретить на нем рассвет или закат: вокруг теплая гладь океана, под ногами прозрачная вода, в которой видно стайки рыб. Это настоящая медитация, только в движении. Вы услышите истории о рифах, кораллах, их уязвимости, о том, как люди и природа могут существовать в балансе. Биолог покажет, как устроен коралловый риф, как реагируют морские существа на изменения среды, и расскажет, что каждый, даже гость курорта, может сделать для защиты этих хрупких экосистем.
Отель Kuredhivaru Resort & Spa Maldives забрал сразу две высшие награды, закрепив статус одного из самых знаковых мест на карте мирового премиум-туризма. «Лучший курорт с виллами на пляже» — награда за безупречный комфорт и уединение, «Лучший гастрономический курорт» — награда за гастрономическое разнообразие и кулинарную философию.
Кулинарное путешествие включает в себя завтраки и тематические ужины под бамбуковой крышей ресторана-рынка ONU Marche, изысканные морепродукты в панорамном Bodumas, блюда на гриле с коктейлями на закате у бассейна в Latitude 5.5, а также эксклюзивную коллекцию из около 300 премиальных вин в уединенном Oak Lounge и, конечно, персональные гастрономические сценарии на берегу океана (destination dining). В этом году авторитетный мировой гид Wine Spectator присудил престижную премию Award of Excellence 2026 всем трем ресторанам острова. Теперь можно утверждать: этот курорт — обязательная точка на карте для искушенных ценителей вин и коллекционеров.
Изюминкой путешествия вполне может стать экскурсия на рыбацкий остров: вы попробуете кухню жителей, узнаете о традиционном быте и ловле рыбы — познакомитесь с настоящей местной жизнью. Кроме того, даже если вы не раз наблюдали дельфинов в естественной среде, то же самое в окружении невероятной природы Мальдив — неповторимое зрелище. Выйти за рамки курортного отдыха несложно: всего 20 минут на лодке от отеля — и вы оказываетесь на обитаемых островах Ландху и Манадху.
Ландху — один из самых необычных островов страны. С одной стороны, это место с древней историей: здесь сохранились буддийские археологические памятники и следы ремесленных традиций, уходящих вглубь веков. С другой — именно Ландху стал первым «цифровым островом» Мальдив: более 80% повседневных операций здесь уже проходят онлайн — и все это на фоне мангровых зарослей и традиционных домов. Экскурсия проходит с местным гидом: именно здесь стоит попробовать блюда из местной рыбы, которую почти не встретишь на курортах, и увидеть, как традиционная островная жизнь сосуществует с цифровыми технологиями буквально в одном дворе.
Манадху — административный центр атолла Ноону и один из самых живых островов региона. Путешественника встречают аутентичные кафе, рыбацкие лодки у берега и ощущение повседневной жизни, которая продолжается независимо от туристических сезонов. Манадху известен пляжами, прозрачной водой и отличными условиями для снорклинга и рыбалки, но главное — атмосферой. Тут видно, как устроена жизнь мальдивцев. На Манадху стоит заглянуть на местный рынок и увезти оттуда с собой простые, но подлинные сувениры: традиционные бусы и изделия ручной работы, которые делают не для туристов, а для себя.
Здесь убеждаешься: сбежать от гонки достижений на почти необитаемый остров — всегда хорошая идея.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 42