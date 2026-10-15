Многоликие Мальдивы: безмятежность без границ

Если хочется побыть наедине с собой, сапборд — идеальный выбор. Стоит попробовать встретить на нем рассвет или закат: вокруг теплая гладь океана, под ногами прозрачная вода, в которой видно стайки рыб. Это настоящая медитация, только в движении. Вы услышите истории о рифах, кораллах, их уязвимости, о том, как люди и природа могут существовать в балансе. Биолог покажет, как устроен коралловый риф, как реагируют морские существа на изменения среды, и расскажет, что каждый, даже гость курорта, может сделать для защиты этих хрупких экосистем.