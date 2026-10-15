От рисовой богини до Будды: пять историй из Чиангмая

Название «Ланна» переводится как «страна миллиона рисовых полей» — это не метафора, а буквальное описание экономики, на которой король Менграй в 1296 году построил столицу. Ланна прожила отдельным царством несколько веков, пережила два столетия бирманской оккупации и лишь в конце XIX века вошла в состав Сиама, так и не растворившись в нем до конца. Здесь говорят со своим акцентом, до сих пор питаются клейким рисом, некоторые местные лепят рис руками в маленькие шарики, обмакивают в карри и едят с удовольствием, отмечая, что именно так правильнее всего; а на крышах домов к небу поднимаются резные балки калэ в форме скрещенных крыльев — след анимизма, символ защиты жилища, который не исчез даже под слоем буддизма. Так вековая культура одной религии соединяется с верованиями, которые были распространены здесь задолго до первых проповедников.