Придерживаюсь простой точки зрения: лучше делать, чем не делать. Интеллект и здравый расчет — это хорошо, ведь в порыве «слабоумия и отваги» можно много ошибок наделать. Но если совсем нет отваги, то, бесконечно взвешивая в своей голове аргументы за и против, ты просто зарубишь идеи на корню. По поводу нашей российской действительности должен заметить: здесь осторожность убивает. Кто-то из предпринимателей из-за этого грустит и складывает ручки, а кто-то начинает находить неординарные решения и побеждает.