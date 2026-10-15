Петербургский размер

Бессменный шеф-повар Олеся Дробот каждый сезон придумывает новый сет, по максимуму используя локальное. Осенью готовит оленину со спаржей и мандариновое желе с лемонграссом, зимой — пирожок с уткой и фуа-гра и овощной террин с грибным айоли, летом подает разноцветные помидоры с еловой эспумой и страуса под соусом из моркови. А с недавних пор в «EM» можно шикарно позавтракать. Яйца готовят и подают в фарфоровых кодлерах — с тартаром из форели и лангустинами или крабом. А еще киш с беконом и сморчками, шоколадный кекс и фантазийные каши: гречневая с песто и авокадо, кукурузная с лангустинами и рисовая с ягодами и орехами.