Петербургский размер
Северная столица любит камерные рестораны — заведения, где атмосфера оказывается важнее квадратных метров
Эти уютные места будто созданы для романтических свиданий, неспешных вечеров тет-а-тет и вдумчивых деловых переговоров. В нашей подборке — 10 ресторанов-малюток, где расстояние между столиками невелико, зато поводов задержаться подольше предостаточно.
Duo Gastrobar
В единственном зале одного из самых знаковых заведений Петербурга — Duo Gastrobar на Кирочной улице — помещается всего 25 гостей. Именно здесь в 2014 году партнеры Дмитрий Блинов и Ренат Маликов придумали новый формат гастрономического бара: небольшое актуальное меню, адекватные цены, никакого пафоса и быстрое обслуживание. Идею подхватили рестораторы по всей России. А Duo Gastrobar дал успешный старт истории Duo Band: сегодня группа известна по всей стране и разрослась до более чем десятка проектов в городе на Неве.
Duo подходит и для первого свидания, и для гастрономической разведки: новые тренды здесь обычно успевают появиться раньше, чем обретают название. Сегодня на Кирочной буратту сочетают с грушей и мисо-соусом, цыпленка — с полентой и мортаделлой; камбалу сопровождают крокеты из сельдерея, телячьи щеки приносят с полбой. И конечно, те самые морские гребешки с гречкой и копченой уткой и скандально знаменитый десерт из маракуйи и горгонзолы подают с 2014-го.
Roots le petit bar
Миниатюрный Roots le petit bar на Петроградской стороне подле зоопарка — камерное место с подчеркнуто буржуазным настроением. В двух небольших залах старинные гравюры и библиотека с артефактами, велюровые подушки с опушкой и люстра муранского стекла — интерьер будто сошел со страниц журнала Maison Francaise. Цветовая палитра — светлая охра и насыщенный кобальт — создает атмосферу сдержанной роскоши.
Коктейли мешают тут же за открытым баром. Главная тема барной карты — сухой мартини: предлагают 10 версий от классики до авторских версий. Кухня держит французский курс: болонский сэндвич с мортаделлой, образцовый говяжий тартар, улитки по-бургундски, креветки с биском и картофель фри с черной икрой. На десерт — шоколадный мусс, который приносят в винтажной креманке.
«ЕМ»
Коллекция бабочек, чугунная печь Aga английского производства в роли домашнего очага и атмосфера петербургской квартиры, где никто никуда не торопится, — все это ресторан «ЕМ», который придумал и воплотил Эдуард Мурадян. С самого открытия в заведении на набережной реки Мойки подают только дегустационные сеты.
Бессменный шеф-повар Олеся Дробот каждый сезон придумывает новый сет, по максимуму используя локальное. Осенью готовит оленину со спаржей и мандариновое желе с лемонграссом, зимой — пирожок с уткой и фуа-гра и овощной террин с грибным айоли, летом подает разноцветные помидоры с еловой эспумой и страуса под соусом из моркови. А с недавних пор в «EM» можно шикарно позавтракать. Яйца готовят и подают в фарфоровых кодлерах — с тартаром из форели и лангустинами или крабом. А еще киш с беконом и сморчками, шоколадный кекс и фантазийные каши: гречневая с песто и авокадо, кукурузная с лангустинами и рисовая с ягодами и орехами.
«Грис»
В нарядном греческом бистро от ресторанного объединения «?Комитет» два зала. Один крошечный, на три столика, второй побольше — с барной стойкой из оникса, белоснежными настенными барельефами и лазурной изразцовой печкой на открытой кухне.
Концепт-шеф Андрей Красов собрал в меню средиземноморскую еду, сделав акцент на итальянских и турецких блюдах. Начинайте с раздела мезе и дипов-замазок: мусс из феты и печеных перцев, хумус и тарамасалата — густая рыбная паста и сливочный дзадзики. Обязательно заказывайте турецкую горячую лепешку пиде с разными начинками: помидорами и оливками или трюфелем и сморчками! А цезарь делают с осьминогом и посыпают лимонной цедрой. На горячее — фирменный гирос с солоноватым халуми, сибас с гриля или сувлаки с ягненком. Запивать всю эту красоту предлагают терпкой греческой рециной.
MOA
Европейское бистро MOA открыл на улице Маяковского Алексей Мочнов. Идея появилась после путешествий ресторатора по портовым городам Средиземноморья и нашла отражение в интерьере. Одна из стен выстлана плиткой наподобие азулежу, другую украшает панно, изображающее морское дно. Гипсовые раковины и живые растения в кадках отражаются в зеркалах, фешенебельная люстра притворяется огромной медузой.
В меню входят греческие, испанские и израильские блюда. Одна из самых популярных позиций на старт — сардины с вареньем из помидоров, также хорош кальмар лолиго с соусом из тунца или сет с ближневосточными закусками. Из горячих блюд примечательны язычки ягненка с перечным соусом и баклажан со страчателлой. На десерт однозначно лучший выбор — чизкейк с шоколадом и трюфельной солью. Местный саундтрек — оживленные разговоры, звон бокалов и перестук приборов, музыка и не нужна.
«Прошуттерия»
«Прошуттерия» в Озерном переулке — тот самый пример крохотного итальянского ресторанчика, где теснота идет на пользу атмосфере. Сразу при входе обустроена лавка с деликатесами: тут салями милано и пекорино романо, буррата и выдержанная прошутто ди Парма, домашний песто и каперсы. Можно угоститься на месте, а можно унести с собой.
Сидят в «Прошуттерии» под разноцветным потолком напротив открытой кухни. Начать стоит с образцового вителло тоннато или большого зеленого салата с фенхелем, продолжить спагетти качо-э-пепе, цыпленком с солеными лимонами или пирогом с томленой говядиной и луковой мостардой. Завершайте ужин тирамису — под эспрессо или рюмочку лимончелло.
Lotus bistro
Lotus Bistro располагается в доме Олсуфьевых на набережной Фонтанки. В заведении два небольших зала: первый с открытой кухней, второй с окнами на реку. В интерьере главенствуют черный, красный и золото, а над мраморной барной стойкой распустилась огромная тканевая люстра-лотос.
Кормят по-азиатски. В меню от бренд-шефа Алексея Алексеева шиитаке по-корейски и зеленый салат с кокосовым соусом и кешью, японские пельмени гедза с креветкой и удон с уткой хойсин и брокколи. Обязательно заказывайте мягкие булочки бао, которые делают тут же в ресторане и подают, к примеру, с релишем из лангустинов или с паштетом из копченой макрели. Из десертов — отличный мункейк с белым шоколадом и банановым кремом и шоколадный ганаш с соевой карамелью и арахисом.
Изакайя Seto
Изакайю Seto назвали в честь Внутреннего Японского моря. Заведение на Казанской улице небольшое: два крошечных зала, так что атмосфера получилась цельной. Под потолком парит карп из бамбука, стены украшают маски, панно и ширмы в стиле шинуазри, над барной стойкой проживает декоративный японский колокол.
Меню авторское в японском стиле — обошлись без роллов. На закуску предлагают паштет из авокадо и эдамаме, хрустящие тако с тунцом и васаби-майонезом и креветку со сливочным сыром. Из горячего готовят японский бифштекс хамбагу с сырым желтком и стружкой вешенок, гедза с креветками и сибаса с имбирным соусом. В десертах — баскский чизкейк с матчей.
В алкогольной карте — азиатские напитки от сетю и байцзю до сливового умешу. Скоро к меню a la carte добавится омакасе — дегустационный сет на усмотрение шефа, блюда откуда будут подавать за chef’s table в дальнем зале.
«Мурманчане»
«Мурманчан» — миниатюрный, на три десятка гостей ресторанчик в начале Большой Зелениной улицы — построили две мурманчанки, Анна Рожко и Светлана Козейко. В интерьере сохранили старую кирпичную кладку, дополнив ее серой штукатуркой и тяжелыми портьерами. Приглушенный свет и сухоцветы делают пространство уютным. Самый романтичный столик обустроен на небольшом подиуме у окна.
В основе меню рыба и морепродукты из Баренцева и Белого морей — с этими ингредиентами здесь обходятся умело и без лишних кулинарных сложностей. На закуску возьмите салат с печенкой минтая, беби-картофелем и щучьей икрой или ассорти с жареными гребешками, креветками и лососем. Лидер среди супов — териберские щи на бульоне из креветочных панцирей с морской капустой и крабом.
Обязательно попробуйте поморского трескоеда — треску с омлетом и сливками и фирменный беляш с крабом на воздушном тесте (рекомендуется есть руками, получите больше удовольствия). На десерт — «Камень», вдохновленный пляжем «Драконьи яйца» в Териберке: под глазурью из белого шоколада скрывается мусс из белых грибов. Настойки в ресторане делают сами: на морошке, бруснике и чернике.
Японский бар Takadaya
Миниатюрный бар в пространстве «Севкабель Порт» в паре шагов от залива открыл человек-оркестр по части японской гастрономии Кадзу Кидзима — специалист по рамену, производитель лапши и большой знаток саке. Неудивительно, что именно этому напитку отвели главную роль в алкогольной карте: о купажах, выдержке и нюансах саке тут знают и расскажут если не все, то очень многое. Пробовать саке можно соло или сетами, сравнивая разные виды.
Меню небольшое: предлагаются японские пельмени гедза с мраморной говядиной и трюфельным маслом, форель в маринаде из мисо, черная треска в сладком соусе. Флагманское блюдо — рамен, который готовят по рецепту семьи Кидзима, а летом подают в холодном виде со льдом! На десерт мороженое из сакекасу — пасты с необычным фруктовым вкусом, которую получают из осадка саке. Если повезет, попадете на ужин с самим Кадзу и из его рук попробуете сасими из дорады, баклажаны мисо-дэнгаку или утку камо-нэги.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 36