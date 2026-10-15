«В гастрономии для меня сейчас эпоха метамодерна»

Естественно, мы вначале пытаемся нарисовать какой-то совместный образ того, куда будем двигаться. Я приглашаю художника в ресторан, чтобы он почувствовал атмосферу, посмотрел, что здесь происходит, как выглядят блюда. С творчеством художника я всегда, разумеется, знаком, но что конкретно он предложит для нашей коллаборации, мне заранее неизвестно. Более того: он тоже не знает, какие именно блюда будут лежать на его, скажем так, тарелках. Потому что получаются далеко не всегда тарелки в том виде, в каком мы их себе представляем. Он примерно понимает, что это будут за блюда, потому что я могу рассказать, какая мысль заложена в сете, какая эмоция, идея, но я не даю ему, условно говоря, конкретную картинку. То есть, с одной стороны, ты создаешь еду, с другой — художник создает свою часть нашего общего произведения. Где-то в середине вы пересекаетесь — и вот тогда происходит синергия.