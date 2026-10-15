Елисеевский: верность вкусу

«Говоря о преемственности, важно разделять традиции исторические и новые,— рассуждает Юлия Медведева.— Из прошлого мы бережно перенесли и сохранили высочайший стандарт презентации товара: те самые безупречные пирамиды из фруктов и витринные горки, которые восхищали публику в начале века, а также философию персонального, предупредительного сервиса. Но мы не стоим на месте, и сегодня в Елисеевском родились новые значимые традиции. Главная из них — это культура гастрономического подарка. Наши фирменные корзины, наполненные деликатесами, авторскими сладостями и сувенирами, стали одной из визитных карточек Петербурга, символом вкуса и статуса. Еще одна новая традиция — закрытые дегустации, гастрономические вечера и лекции об истории кухни, которые превращают визит в магазин в интеллектуальный досуг для истинных ценителей».