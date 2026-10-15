Главное здание театра в Александровском парке находится на реконструкции уже более трех лет. По сравнению с Концертным залом там совсем другой масштаб: площадь составляет 15,5 тыс. кв. м, а после реконструкции будет 26 тысяч — за счет двух дополнительных подземных этажей. Дело в том, что театр был построен на рубеже XIX–XX веков как Народный дом императора Николая II, без нижней механизации сцены, и уже тогда там могли играть далеко не все спектакли. А уж в наше время было просто необходимо ее делать: она обеспечивает и люки-провалы, и поворотный круг, и подъемно-опускные площадки, которые могут мгновенно создать новое решение и позволить герою спектакля переместиться, например, из дома в пустыню или перенестись из пейзажа XIX века в современный. Такие возможности есть и в Александринском, и в Мариинском театрах, да фактически в любом значимом театре мира. Наконец мы перестанем использовать ручной труд, как до ремонта, когда декорации поднимали при помощи лебедок.