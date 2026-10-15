«Новый сезон мы посвятим органу — фавориту зрительских симпатий»
Директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Юлия Стрижак — о том, как возвращали голос английскому органу со 150-летней историей и «сверкающим» звуком, о премьере нового сезона и подробностях реставрации Концертного зала на Английской набережной
В январе 2026-го в здании бывшей Англиканской церкви после реставрации был открыт новый концертный зал — вторая сцена Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. Его жемчужина — единственный в России английский орган, и не простой, а с полуторавековой историей и особым звучанием, о котором слагают легенды. В интервью изданию «Коммерсантъ Стиль Клуб» Юлия Стрижак рассказала, как принял музыкантов исторический зал, что объединяет поклонников органного искусства и как возникла идея музыкального спектакля «Офицеры», премьера которого состоится в конце октября.
Юлия, как Концертный зал на Английской набережной показывает себя с момента открытия, насколько он заинтересовал жителей и гостей города?
Новое культурное пространство открылось в январе 2026 года. На церемонии присутствовал и губернатор Александр Беглов, и представители разных органов власти Санкт-Петербурга, без чьей поддержки и участия этот проект был бы неосуществим. Конечно, мы серьезно готовились и на торжественном открытии представили все свои лучшие силы: симфонический оркестр под управлением Фабио Мастранджело, орган, оперный хор, балетную труппу, великолепных солистов — и мюзикла, и оперы. По сценарию духи Англиканской церкви, в здании которой располагается вторая сцена театра, сопротивлялись и никак не могли понять: почему здесь так много людей, почему звучит музыка? Один из духов разговаривал с Фабио, рассказывал об истории здания и расспрашивал о том, чем мы в нем собираемся заниматься. Это был, с одной стороны, высокий и познавательный диалог, с другой — очень шутливый. И я рада, что мы смогли в этот вечер показать все возможности нашего театра.
Получается, не только вы должны были освоиться в новом зале, но и он — принять вас?
Совершенно верно. Это тоже было очень важно, потому что в этом здании никогда не было концертного зала, оно строилось как культовое, а нам надо было сделать его комфортным для слушателей, которые приходят на концерт: предусмотреть вестибюль, гардероб, туалетные комнаты, фойе, буфет. А ведь здание — исторический памятник федерального значения и находится под охраной КГИОП, поэтому требует особенно бережного отношения. И у нас получилось соблюсти все ограничения, но при этом насытить его жизнью, встроить современный сценический мультимедийный комплекс. Мы даже продумали маршрут, по которому зал могут посещать маломобильные слушатели.
Сегодня Концертный зал на Английской набережной работает на полную мощность, и новый сезон мы решили посвятить старинному органу, которому в 2027-м исполняется 150 лет.
Английский орган, который молчал последнюю сотню лет, — это отдельная достопримечательность нового зала. Как происходило его восстановление?
На этапе согласования проекта реставрации экспертиза хотела исключить из процесса орган: нам предлагали заняться им уже после открытия зала. Но я понимала, что в этом нет здравого смысла: открывать и опять закрывать зал для восстановления инструмента, к тому же за дополнительное финансирование. Нам с Фабио удалось убедить экспертов, что орган — неотъемлемая часть этого места. Его аккуратно сняли — а в нем больше 1400 труб! — и вывезли в мастерскую в Красном Селе.
Утраты были значительными, но не фатальными: надо было заменить около 30% труб, деревянные детали, кожаный футляр и некоторые другие элементы. Над восстановлением органа работали российские мастера — и это, конечно, отдельный предмет гордости. Сложность этого проекта была еще и в том, что, по воспоминаниям современников, орган Англиканской церкви обладал особенным звучанием: глубоким и, как тогда писали, «сверкающим». Нам всем, конечно, очень хотелось возродить этот звук. И судя по тому, что к этому инструменту сейчас проявляют большой интерес органисты всего мира, нам это удалось.
Приезжают ли к нам сейчас европейские музыканты?
Конечно! Только этой осенью у нас выступал испанец Даниэль Сальвадор, титулярный органист Папской базилики Св. Михаила в Мадриде. В октябре приедет Жолт Месарош, главный органист собора Святого Духа в Будапеште. Нам дорого, что западные музыканты, прежде всего органисты, интересуются новым залом, восстановленным инструментом и изъявляют желание выступить у нас. Я согласна с мнением Михаила Борисовича Пиотровского, что культуру можно сравнить с основой моста: даже разрушенный мост рано или поздно будет восстановлен, и именно культура сыграет в этом очень большую роль. Связи сейчас ослаблены, но не разорваны, и интерес к культуре друг друга, к совместным проектам есть у обеих сторон.
Ценители органной музыки — это особенный вид аудитории? Такой, как, например, балетоманы?
Я даже не ожидала, что у нас в Петербурге столько любителей органа. А ведь это довольно сложная музыка, очень интенсивная и насыщенная, часто духовная. Органные концерты в нашем зале пользуются огромным успехом. И в этом, я считаю, большая заслуга моих коллег, команды Концертного зала на Английской набережной, которые приглашают действительно интересных исполнителей, талантливых, с яркой программой. Многие музыканты не просто дают концерты, а представляют концерты-лекции, занимательно и образно раскрывая ту или иную тему, — этот формат сейчас очень популярен, особенно у молодежи.
В этом сезоне в Концертном зале на Английской набережной появится клавесин — тоже инструмент далеких эпох, изготовленный специально для нашего камерного пространства. Надеюсь, что и он привлечет свою публику.
Жители города, любители музыки ждут открытия основного здания. Расскажите, на каком этапе сейчас реконструкция и что еще предстоит сделать.
Главное здание театра в Александровском парке находится на реконструкции уже более трех лет. По сравнению с Концертным залом там совсем другой масштаб: площадь составляет 15,5 тыс. кв. м, а после реконструкции будет 26 тысяч — за счет двух дополнительных подземных этажей. Дело в том, что театр был построен на рубеже XIX–XX веков как Народный дом императора Николая II, без нижней механизации сцены, и уже тогда там могли играть далеко не все спектакли. А уж в наше время было просто необходимо ее делать: она обеспечивает и люки-провалы, и поворотный круг, и подъемно-опускные площадки, которые могут мгновенно создать новое решение и позволить герою спектакля переместиться, например, из дома в пустыню или перенестись из пейзажа XIX века в современный. Такие возможности есть и в Александринском, и в Мариинском театрах, да фактически в любом значимом театре мира. Наконец мы перестанем использовать ручной труд, как до ремонта, когда декорации поднимали при помощи лебедок.
Сегодня уже многие работы завершены. Готов фундамент, исключающий подтопление. Готовы колонны, которые держат театр, ведь такие большие общественные здания сохраняют устойчивость именно за счет колонн, идущих от купола вниз, а не за счет капитальных стен. Наш купол держат 62 колонны, и каждую нужно было аккуратно удлинить вниз, причем по одной за раз, чтобы купол не рухнул. Кроме этого, было необходимо отреставрировать двери, окна, сделать красивыми внутренние помещения и, конечно, создать сцену по последнему слову техники: мы заложили в проект очень много новейших технологий, которые, я думаю, позволят нам еще долго приятно удивлять наших зрителей.
Когда надеетесь открыть театр?
Сейчас основные работы позади, и мы переходим к отделке. Официальный срок окончания работ — декабрь 2028 года, и мы надеемся, что в него уложатся.
В конце октября театр выпустит премьеру мюзикла «Офицеры» по повести Бориса Васильева «Танкисты». Как возникла идея этой постановки, в чем ее особенность?
Я называю эту постановку музыкальным спектаклем: это история офицерской династии Трофимовых, где у каждого героя неординарная судьба. Не скрою, идея спектакля принадлежит мне: сегодня жанр мюзиклов развивается активно, но ощущается нехватка оригинальных отечественных музыкальных спектаклей. Мы заказали музыку петербургскому композитору Владимиру Баскину, автором либретто выступил Олег Солод, а режиссером-постановщиком — Сусанна Цирюк. Она же написала стихи. В нашем спектакле есть и массовые военные сцены, и немецкое кабаре времен Великой Отечественной войны, и положительные герои, и злодеи, и верные спутницы офицеров, и легкомысленные красотки — иными словами, разнообразные конфликты и всевозможные типажи. Очень красивые молодые артисты, очень хорошая музыка: нам самим было интересно пройти этот путь. На мой взгляд, этот спектакль поймет и старшее поколение, и молодое. Премьера состоится 30 и 31 октября во Дворце искусств Ленинградской области (ранее — ДК им. Горького).
Вы уже готовите репертуар для нового театра?
Конечно! У нас большой репертуар, и мы его постоянно пополняем, чтобы триумфально вернуться в свое здание.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 30