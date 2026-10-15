Семь кинокартин — семь способов остаться наедине с собой, когда за окном серо и сыро
Кинокритик и автор телеграм-канала «Што это было» Ксения Балюк отобрала красивые меланхоличные ленты последних лет, в которых осень становится полноправной участницей: она диктует цвет, ритм, интонацию. Согревают не хуже пледа!
«Решение уйти» (2022)
Пак Чхан-ук («Олдбой», «Служанка») снял на удивление нежный, вязкий детектив. Следователь расследует смерть альпиниста и знакомится с молодой вдовой, в которую, нарушая все правила, влюбляется. Режиссер использует осеннюю природу как проекцию отношений персонажей: горы становятся символом невозвратимости, море — границей между явным и тайным, дождь смывает улики и одновременно очищает чувства. Приглушенные сизые и оливковые тона идеально передают осеннюю хмарь. Однако при всей визуальной строгости фильм полон нежности и юмора: детективная интрига лишь повод поговорить об одиночестве, выборе и о том, как трудно принять решение, даже когда все улики указывают на правду.
«Рецепт любви» (2023)
Франция, конец XIX века. Знаменитый повар Доден (Бенуа Мажимель) и его помощница Эжени (Жюльет Бинош) десятилетиями создают кулинарные шедевры, но их отношения остаются недосказанными. Чан Ань Хунг снимает фильм как философскую поэму об осени жизни. Осень здесь — это состояние души: когда страсти утихают, остается глубокое понимание, нежность и ритуал. Камера скользит по золотистым овощам, маслянистым соусам, дыму над кастрюлями — каждый кадр наполнен приглушенным светом, словно на старых голландских натюрмортах. Музыкальное сопровождение подчеркивает элегическую ноту, при этом лента не печальна: она полна чувственного счастья, которое доступно только тем, кто научился ценить каждый миг.
«Бруклин» (2015)
Экранизация романа Колма Тойбина об ирландской эмигрантке, которая оказывается в Америке 1950-х, — это осень в оттенках карамели и старого кружева. Особенно подкупает тональность: тоска по дому, письма через океан, рождественские посылки из Ирландии, первые светлые чувства, теплый свет ламп… Джон Краули снимает переходный возраст как переходный сезон — между детством и взрослостью, между двумя странами, между надеждой и страхом, между сезонами, наконец. Фильм не боится тишины и долгих планов: героиня смотрит в окно, а за стеклом —мокрые листья. Идеальный спутник осеннего вечера, напоминающий о том, что дом не равно место на карте.
«Дождливый день в Нью-Йорке» (2019)
Вуди Аллен — главный художник городского пейзажа от мира кино. Его Нью-Йорк всегда немного влажный, немного серый — тут-то и рождается магия. Молодые влюбленные (Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг) приезжают в город, чтобы взять интервью у режиссера, но планы рушатся, и день превращается в череду случайных встреч, откровений и легкого абсурда. Дождь становится полноценным персонажем: мокрый асфальт отражает огни такси, серое небо создает ощущение камерной защищенности, зонты преображаются в музыкальные инструменты. Идеальный городской эскапизм со свойственным Аллену остроумием.
«Букшоп» (2017)
В конце 1950-х вдова открывает книжный магазин в захолустном английском городке. Снаружи — туманы, дожди, мокрые листья на мостовой и холодное дыхание соседей, не желающих перемен. Внутри — тепло, запах бумаги и тихое упрямство женщины, которая верит в силу литературы. В своем кино Изабель Койшет смакует крупные планы стопок книг, чашек с чаем, огня в камине, мерцающем сквозь запотевшее окно. Осень становится и главным антагонистом, и союзником: ее серость оттеняет тепло человеческого слова. Спасение — в просвещении.
«Сядь за руль моей машины» (2021)
Оскароносная экранизация рассказа Харуки Мураками — это почти трехчасовая медитация о городе, боли и искусстве. По сюжету театральный режиссер приезжает в Хиросиму ставить «Дядю Ваню» и нанимает водителя — девушку-таксистку, которая становится его единственным собеседником. Рюсукэ Хамагути создает камерность через ритмы и паузы: долгие планы, почти неподвижная камера, крупные изображения рук на руле и лиц, отражающих свет фар. Дождь за стеклом, тихий разговор, запись чеховского текста, которую герой прослушивает на кассете… По большей части это кино про то, как мы учимся слушать себя и других.
«Маленькие женщины» (2019)
Грета Гервиг берет великий роман Луизы Мэй Олкотт и пересобирает его вокруг зимы и осени — времен года, когда обычно подводят итоги. В этой версии взрослые сестры оглядываются на свое детство и холодная погода становится эмоциональной рамкой: мансарда, где Джо пишет, холодные прогулки, утренний снег за окном, свечи, которые мерцают на кухонном столе. Гервиг разрушает линейное повествование, сталкивая прошлое и настоящее, юность и зрелость, и в этом столкновении рождается главная ностальгия фильма. То, чтобы осознать: осенью самое время вспомнить, кем ты был, чтобы понять, кто ты есть.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 28