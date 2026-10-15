Грета Гервиг берет великий роман Луизы Мэй Олкотт и пересобирает его вокруг зимы и осени — времен года, когда обычно подводят итоги. В этой версии взрослые сестры оглядываются на свое детство и холодная погода становится эмоциональной рамкой: мансарда, где Джо пишет, холодные прогулки, утренний снег за окном, свечи, которые мерцают на кухонном столе. Гервиг разрушает линейное повествование, сталкивая прошлое и настоящее, юность и зрелость, и в этом столкновении рождается главная ностальгия фильма. То, чтобы осознать: осенью самое время вспомнить, кем ты был, чтобы понять, кто ты есть.