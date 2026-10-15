Театр «Легенда»: мир малой сцены

Новые впечатления и эмоциональный опыт, который хочется проживать снова и снова и осмысливать после спектакля, ощущение сопричастности и вовлеченности в происходящее на сцене — основа развития независимого театра. Если попробовать сравнить его образ с человеком, то его легко было бы представить молодым искателем приключений лет двадцати пяти, уже получившим некоторый жизненный опыт, извлекшим из него уроки. Он уверенно идет по выбранному пути: идет легко и весело, не боясь преград. И главное, он верит, что искусство может сделать мир лучше, — и счастлив принимать участие в этом вдохновляющем предприятии.