«Мы встраиваем Петербург в повседневный сценарий жизни»

Последняя такая пересборка произошла у нас совсем недавно. В этом обновлении важная часть культуры и философии RBI. Среди тех ценностей, на которых мы делаем акцент сейчас, — «красота и эстетика» и «безупречность». Понятия, относящиеся и к уровню продукта и сервиса, и к этике ведения бизнеса, к тому, как мы принимаем решения и подходим к творческим задачам… А если возвращаться к связи между философией бизнеса и личными ценностями — мне, как человеку, который родился, вырос и всю жизнь живет в Петербурге, конечно, важна «красота и эстетика» современных зданий: чтобы они давали сильное эстетическое переживание, чтобы спустя много лет ими любовались так же, как мы сегодня смотрим на работы мастеров прошлого.