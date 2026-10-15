Мечты сбываются

Все изменилось в 62 года, когда после гипертонического криза врачи посоветовали мне вернуться к физической активности. Я решил попробовать себя в триатлоне и быстро добился успеха в своей возрастной категории. А через несколько лет, в 2024-м, в возрасте 68 лет, я вышел на старт международных соревнований Ironman в Белграде. В день гонки на город обрушился циклон с ледяным дождем. Многие участники сошли с дистанции, но я, стиснув зубы, финишировал. В своей категории я остался единственным, кто дошел до конца, и стал первым. Так, в 68, я не просто победил, но и завоевал право на участие в Чемпионате мира 2025 года. Моя детская мечта сбылась.