Мне нравится характер дочери: она умеет поставить себе цель и объяснить, чего хочет. И мне важно не только предлагать детям занятия, но и слышать их собственные желания. Отдельная часть воспитания для меня — семейные ценности. Забота о близких, верность слову, умение быть рядом. Они передаются не только в серьезных разговорах, но и в обычных домашних привычках. Когда Мириам была маленькой, я много носил ее на руках и читал стихи. Некоторые длинные отрывки выучил наизусть. Она до сих пор любит, чтобы перед сном я полежал рядом и почитал. Для нее это важно, она ждет этого времени. Еще я пересказываю детям истории из священных текстов. Для меня это возможность говорить с ними о добре, выборе, ответственности — через истории, которые можно понять и обсудить вместе.