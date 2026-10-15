«Гаджет может стать остроумным собеседником»

Еще один важный вывод: люди часто не могут заранее сформулировать, какой именно продукт им нужен. Сначала они спрашивают: «Зачем мне кошелек, на который можно позвонить?» или «Почему обычный кардхолдер должен превращаться в подставку?». Но после нескольких дней использования уже не хотят возвращаться к прежнему сценарию. Именно поэтому все продукты тестируются на себе и создаются как решения, которыми действительно хочется пользоваться каждый день.