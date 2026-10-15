«Гаджет может стать остроумным собеседником»
Основатель бренда Magssory Алексей Федоров — об особенностях альянса двух интеллектов, искусственного и человеческого, и о главных цифровых аксессуарах будущего
Синергия или конкуренция — вопрос эффективного взаимодействия человека и «цифры» становится центральным для самых разных индустрий, от медицины и банковской сферы до моды и искусства. Владелец бренда премиальных аксессуаров для мобильных устройств, двукратный финалист конкурса «Лидеры России» Алексей Федоров побеседовал с изданием «Коммерсантъ Стиль Клуб» о том, как создаются гаджеты, которые расширят для человека пространство возможностей и не потребуют принести в жертву значимые для него ценности — время, творчество, эмпатию.
Как нам, как владельцам гаджетов, сделать так, чтобы мы пользовались ими, но они не контролировали нас?
Для меня главный принцип очень простой: гаджет должен освобождать время, а не забирать его. Он должен решать конкретную задачу — помочь связаться, зарядить устройство, найти потерянную вещь, организовать рабочее пространство, — но не становиться центром жизни.
Я стараюсь выбирать технологии, которые работают незаметно и не требуют постоянного внимания. Хороший аксессуар не заставляет человека думать о себе каждую минуту. Он просто делает повседневность удобнее, а человек остается хозяином своих привычек, времени и внимания.
Какие гаджеты развивают интеллект, а какие, наоборот, ведут по пути наименьшего сопротивления?
Развивают интеллект не конкретные устройства, а сценарии их использования. Один и тот же смартфон может быть инструментом обучения, творчества и работы, а может превратиться в бесконечный источник отвлечения.
Мне близки гаджеты, которые помогают человеку создавать: читать, анализировать, общаться, фиксировать идеи, организовывать задачи. А технологии, которые постоянно предлагают самый простой и быстрый ответ, постепенно отучают нас самостоятельно думать и принимать решения. Поэтому хороший гаджет — это не тот, который делает за человека абсолютно все. Это тот, который убирает рутину и оставляет больше пространства для действительно важных действий.
У искусственного разума нет чувства юмора. Можно ли научить гаджеты шутить?
Научить гаджет распознавать контекст, интонацию и предпочтения человека, безусловно, можно. Но чувство юмора — это не только набор алгоритмов. В нем есть жизненный опыт, самоирония, неожиданность и способность почувствовать, уместна ли шутка именно сейчас. Мне кажется, ИИ может стать остроумным собеседником, но не полностью заменить человеческое чувство юмора. Самые смешные вещи рождаются из живого взаимодействия, а технологии пока скорее помогают создать условия для этого общения.
Какая привычка человека будет оцифрована следующей? А какая не может быть оцифрована никогда?
Следующей будет оцифрована забота о личных вещах и повседневная организация. Уже сейчас можно отследить кошелек, паспорт, багаж или ключи, зарядить несколько устройств одновременно и собрать аксессуары в единую систему. В Magssory развивается направление EDC — Everyday Carry, то есть вещей, которые человек носит с собой каждый день.
Но невозможно полностью оцифровать ощущение доверия, близости и личного выбора. Технология может напомнить позвонить близкому человеку, но не может по-настоящему заменить желание это сделать. Она может помочь сохранить воспоминание, но не способна прожить его вместо нас.
Какие гаджеты скоро уйдут в прошлое, а какие станут определять будущее?
В прошлое будут уходить устройства, которые выполняют одну функцию и требуют отдельного места, отдельной зарядки и отдельного сценария использования. Пользователь больше не хочет носить с собой пять разных предметов, если их можно объединить в одну компактную систему.
Будущее за экосистемами, где устройства взаимодействуют друг с другом естественно и без лишних действий. Магнитные крепления, беспроводная зарядка, геолокация и многофункциональные аксессуары уже движутся именно в эту сторону: телефон, кошелек, пауэрбанк или подставка становятся не набором отдельных вещей, а единым инструментом.
Каким, на ваш взгляд, будет главный гаджет через пять лет?
Скорее всего, главным гаджетом останется смартфон, но он будет все меньше восприниматься как отдельное устройство. Вокруг него сформируется персональная экосистема: аксессуары, носимые устройства, автомобиль, рабочее место и предметы, которые помогают контролировать важные вещи.
При этом сам смартфон станет более незаметным центром этой системы. Часть его функций перейдет в очки, часы, автомобильные интерфейсы и другие устройства, но смартфон еще долго будет объединять эти сценарии.
Разрабатывая гаджеты, что нового вы узнали о человеке? Какие открытия стали для вас сюрпризом?
Я понял, что человек очень ценит не только функциональность, но и ощущение порядка. Когда вещь надежно фиксируется, не теряется, удобно лежит в руке и выполняет сразу несколько задач, это дает чувство контроля над повседневностью.
Еще один важный вывод: люди часто не могут заранее сформулировать, какой именно продукт им нужен. Сначала они спрашивают: «Зачем мне кошелек, на который можно позвонить?» или «Почему обычный кардхолдер должен превращаться в подставку?». Но после нескольких дней использования уже не хотят возвращаться к прежнему сценарию. Именно поэтому все продукты тестируются на себе и создаются как решения, которыми действительно хочется пользоваться каждый день.
С какого продукта начался бренд Magssory и есть ли в этом символизм или особенный смысл?
Для меня важнее всего именно этот смысл: Magssory появился из желания сделать не случайный дополнительный аксессуар, а полноценную часть пользовательского опыта. Мы не хотели выпускать вещи, которые выглядят как дешевое дополнение к дорогому устройству. Каждый продукт должен быть полезным, эстетичным и качественным, чтобы его было не стыдно рекомендовать друзьям.
Что такое концепция магнитной Вселенной?
Название Magssory образовано от слов magnets и accessories: «магниты» и «аксессуары». «Магнитная Вселенная» — это экосистема продуктов, которые могут легко и надежно соединяться друг с другом, превращаясь в единый функциональный комплект. Например, магнитный кошелек крепится к смартфону, превращается в подставку или штатив, а пауэрбанк фиксируется на телефоне и заряжает его без лишних проводов. Речь идет не просто об отдельных чехлах, зарядках и кардхолдерах, а о системе повседневных вещей, где у каждого предмета есть несколько функций.
Может ли дизайн повлиять не только на настроение человека, но и на его поведение и привычки?
Безусловно. Дизайн — это не только цвет и форма, а сценарий взаимодействия с продуктом. Если вещь приятно держать, легко открыть, удобно использовать и хочется видеть рядом с собой, человек начинает пользоваться ею чаще и внимательнее.
Например, складной кардхолдер может приучить человека не класть телефон куда попало, а ставить его в устойчивое положение. Геолокационный аксессуар формирует привычку держать важные вещи под контролем. Хороший дизайн незаметно делает правильное действие самым удобным.
Какие гаджеты и каким образом повлияли на ваш образ жизни?
Сильнее всего на мой образ жизни повлияли гаджеты, которые помогают не носить лишнее и держать важные вещи под контролем. Я часто использую магнитный кошелек с функцией подставки и геолокации: он помогает организовать телефон в самолете, дома и во время рабочих созвонов.
Именно повседневное тестирование таких продуктов помогает понять, что действительно нужно человеку. Если после нескольких дней использования не хочется возвращаться к обычному «голому» телефону, значит, аксессуар действительно изменил привычный сценарий в лучшую сторону.
Чем наполнено понятие «роскошь» лично для вас — в материальном и философском смысле?
Материальная роскошь — это качество, которое ощущается не только глазами. Это хорошие материалы, точная работа, надежность, продуманная упаковка, сервис и отсутствие компромиссов в деталях.
Но философски роскошь — это возможность выбирать. Выбирать, чем пользоваться, как организовывать свое время и какие вещи впускать в повседневную жизнь. Поэтому для меня роскошь — это не демонстративная дороговизна, а уверенность в том, что каждая вещь вокруг тебя действительно имеет смысл.
Что можно считать роскошью в мире умных устройств?
Роскошь в мире гаджетов — это не максимальное количество функций, а их точность и уместность. Устройство должно делать именно то, что нужно человеку, быть надежным, красивым и не перегружать жизнь лишними действиями.
Еще один важный аспект — тактильность. Когда продукт приятно взять в руки, открыть, поставить на стол или положить в сумку, он становится частью личного пространства. В этом смысле премиальный аксессуар — это не просто технический предмет, а ежедневный источник ощущения качества и порядка.
Может ли гаджет заменить человеку друга? Если да, то в каких ситуациях?
Полностью заменить друга — нет. Гаджет может быть полезным помощником, напомнить о важном, помочь найти потерянную вещь, поддержать связь или создать ощущение присутствия, когда человек находится далеко.
Но дружба требует эмпатии, доверия, совместного опыта и живого эмоционального ответа. Технологии могут помогать людям быть ближе друг к другу, но не должны подменять сами отношения. Их лучшая роль — не занимать место друга, а освобождать время и возможности для общения с близкими.
От какого гаджета вы не могли отказаться десять, потом пять лет назад и не можете отказаться сегодня?
Десять лет назад это, скорее всего, был сам смартфон: тогда он стал главным инструментом связи, работы, навигации и доступа к информации. Пять лет назад к нему добавилась экосистема: беспроводные наушники, часы, зарядные устройства и другие аксессуары, которые сделали использование смартфона более удобным.
Сегодня я не могу отказаться от смартфона, но уже не воспринимаю его отдельно от аксессуаров. Для меня важна именно система: зарядка, магнитный кошелек, пауэрбанк, крепление в автомобиле и геолокационные функции. Один хороший аксессуар может изменить привычный сценарий использования устройства сильнее, чем еще одна новая функция в самом смартфоне.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 18