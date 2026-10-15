Guinot: дважды в цель
Французский косметический бренд представил новый омолаживающий концентрат для коррекции гиперпигментации Concentre Anti-Taches
Новое средство решает две задачи одновременно, объединяя коррекцию гиперпигментации и комплексный антивозрастной уход. Продукт помогает уменьшить интенсивность и размер пигментных пятен, выровнять тон, улучшить текстуру, разгладить морщины и вернуть коже сияние. Концентрат предназначен для разных видов гиперпигментации, в том числе вызванной солнцем, возрастными и гормональными изменениями и постакне.
В основе новинки лежит эпигенетический подход к уходу за кожей. Формула не изменяет ДНК, а воздействует на процессы, которые регулируют активность генов. Новый ингредиент Epigen X, полученный из листьев лангсата, помогает контролировать избыточную выработку меланина и уменьшать выраженность пигментных пятен. Его действие дополняют фирменный комплекс Guinot из 56 активных клеточных компонентов, поддерживающий процессы регенерации кожи, и стабилизированный витамин C, который оказывает антиоксидантное действие, стимулирует синтез коллагена, способствует осветлению пигментации и придает коже сияние.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 17