Margy's Monte Carlo: вечерний сценарий красоты
Швейцарская марка ухода, основанная Маржи Ломбард в Монако в 1995 году, с самого начала развивает коллекцию Pour la vie («Ради жизни»). Одно из входящих в нее средств — экстрапитательный крем Creme Extra Nutritive.
Интенсивное средство работает по вечернему сценарию: пока кожа отдыхает, оно восполняет липиды, витамины и антиоксиданты, потраченные за день.
Плотный крем дарит усиленное питание сухой и нормальной коже. В основе насыщенного «рациона» масло ши и масло сладкого миндаля. Влагу удерживают гиалуроновая кислота, масло авокадо и биосахарид ГУМ-1. От окислительного стресса защищают экстракт зеленой трубчатой водоросли, витамин Е и супероксиддисмутаза в связке с протеинами сои. Витамин С в форме аскорбилпальмитата возвращает тону ровность и сияние, витамин А поддерживает обновление кожи.
Лайфхак: при выраженной сухости крем можно использовать как маску: нанести плотным слоем и дать полностью впитаться. А зимой или после агрессивных процедур он подходит и для утреннего ухода.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 17