Margy's Monte Carlo: вечерний сценарий красоты

Плотный крем дарит усиленное питание сухой и нормальной коже. В основе насыщенного «рациона» масло ши и масло сладкого миндаля. Влагу удерживают гиалуроновая кислота, масло авокадо и биосахарид ГУМ-1. От окислительного стресса защищают экстракт зеленой трубчатой водоросли, витамин Е и супероксиддисмутаза в связке с протеинами сои. Витамин С в форме аскорбилпальмитата возвращает тону ровность и сияние, витамин А поддерживает обновление кожи.