Blonde Code: блонд без компромиссов

В составе линии три средства, каждое из которых решает свою часть общей задачи. Тонирующий шампунь мягко очищает волосы, нейтрализует нежелательные теплые нюансы и возвращает чистоту холодного блонда. В составе шампуня мята для эффекта легкого охлаждения, аллантоин, успокаивающий кожу, и противогрибковый компонент, который снижает зуд и предотвращает образование перхоти. Тонирующий кондиционер продолжает работу шампуня или становится самостоятельным этапом ухода для более деликатной коррекции оттенка. Разглаживает длину, облегчает расчесывание и придает волосам зеркальный блеск. Маска для защиты цвета интенсивно кондиционирует осветленную длину: помогает уменьшить шероховатость, а также облегчает расчесывание, повышает гладкость, блеск и визуальную плотность волос.