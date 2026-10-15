Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №192

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Северо-ЗападПриложения

Blonde Code: блонд без компромиссов

Израильский бренд представил новую систему, которая кардинально меняет подход к уходу за блондом: от борьбы с нежелательными оттенками к комплексному управлению внешним видом
Blonde Code — система комплексного ухода за осветленными волосами, а не просто тонирующая линия. Ее миссия — работать в двух направлениях: деликатно корректировать тон и восстанавливать поврежденную структуру, запечатывая цвет внутри волоса.
1/21/2

BLONDE CODE MASK_

2/22/2

BLONDE CONDITIONER

В составе линии три средства, каждое из которых решает свою часть общей задачи. Тонирующий шампунь мягко очищает волосы, нейтрализует нежелательные теплые нюансы и возвращает чистоту холодного блонда. В составе шампуня мята для эффекта легкого охлаждения, аллантоин, успокаивающий кожу, и противогрибковый компонент, который снижает зуд и предотвращает образование перхоти. Тонирующий кондиционер продолжает работу шампуня или становится самостоятельным этапом ухода для более деликатной коррекции оттенка. Разглаживает длину, облегчает расчесывание и придает волосам зеркальный блеск. Маска для защиты цвета интенсивно кондиционирует осветленную длину: помогает уменьшить шероховатость, а также облегчает расчесывание, повышает гладкость, блеск и визуальную плотность волос.
Фиолетовый пигмент в составе продуктов линии нейтрализует желтизну, сохраняет чистоту холодного тона. Кератин — восполняет поврежденные участки кутикулы, повышает прочность и эластичность, снижает ломкость осветленной длины.
Церамиды снижают пористость и потерю влаги, придают волосам гладкость и эластичность, поддерживают стойкость цвета. Антиоксиданты борются со свободными радикалами и помогают поддерживать качество волос и защищать цвет от воздействия внешних факторов. Липосомальная система способствует более равномерному распределению компонентов ухода по длине волос, исключает риск появления фиолетовых пятен, позволяет контролировать эффект тонирования.
Полина Корнилова

"Стиль Клуб". Приложение №37

от 16.10.2026, стр. 17
Читать
Стиль. Северо-Запад