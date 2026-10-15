Blonde Code: блонд без компромиссов
Израильский бренд представил новую систему, которая кардинально меняет подход к уходу за блондом: от борьбы с нежелательными оттенками к комплексному управлению внешним видом
Blonde Code — система комплексного ухода за осветленными волосами, а не просто тонирующая линия. Ее миссия — работать в двух направлениях: деликатно корректировать тон и восстанавливать поврежденную структуру, запечатывая цвет внутри волоса.
В составе линии три средства, каждое из которых решает свою часть общей задачи. Тонирующий шампунь мягко очищает волосы, нейтрализует нежелательные теплые нюансы и возвращает чистоту холодного блонда. В составе шампуня мята для эффекта легкого охлаждения, аллантоин, успокаивающий кожу, и противогрибковый компонент, который снижает зуд и предотвращает образование перхоти. Тонирующий кондиционер продолжает работу шампуня или становится самостоятельным этапом ухода для более деликатной коррекции оттенка. Разглаживает длину, облегчает расчесывание и придает волосам зеркальный блеск. Маска для защиты цвета интенсивно кондиционирует осветленную длину: помогает уменьшить шероховатость, а также облегчает расчесывание, повышает гладкость, блеск и визуальную плотность волос.
Фиолетовый пигмент в составе продуктов линии нейтрализует желтизну, сохраняет чистоту холодного тона. Кератин — восполняет поврежденные участки кутикулы, повышает прочность и эластичность, снижает ломкость осветленной длины.
Церамиды снижают пористость и потерю влаги, придают волосам гладкость и эластичность, поддерживают стойкость цвета. Антиоксиданты борются со свободными радикалами и помогают поддерживать качество волос и защищать цвет от воздействия внешних факторов. Липосомальная система способствует более равномерному распределению компонентов ухода по длине волос, исключает риск появления фиолетовых пятен, позволяет контролировать эффект тонирования.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 17