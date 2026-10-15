Альтернатива брендам: современные атрибуты роскоши
Генеральный директор компании GENAU Мария Карапоткина — о том, как меняется индустрия люкса, что приходит на смену «большим брендам» и формирует ценность у аудитории
Рынок роскоши переживает период трансформации. Даже крупнейшие мировые бренды сегодня размывают свои линейки, выпуская менее дорогие товары, чтобы охватить еще большую целевую аудиторию — и прежде всего молодое поколение. Аудитория движется в сторону осознанного потребления: сегодня многие уже не готовы переплачивать за лейбл, а наличие дорогого гаджета или аксессуара уже не воспринимается как безусловный атрибут успеха.
Свежие исследования демонстрируют растущий интерес россиян к люксу, однако очевидно и то, что переплачивать за него они не готовы. Согласно совместному исследованию Точка-банка и сервиса CDEK.Shopping, за первое полугодие 2026 года оборот рынка увеличился на 65%. Число заказов выросло более чем в два раза, но средний чек при этом снизился почти на четверть. Генеральный директор компании GENAU Мария Карапоткина прокомментировала для издания «Коммерсантъ Стиль Клуб» актуальные тренды в индустрии роскоши.
С чем вы связываете изменения, происходящие сегодня на рынке роскоши?
Соглашусь, что еще несколько лет назад главным способом продемонстрировать статус была логомания, но сегодня мы можем видеть, что рынок роскоши переживает переоценку ценностей. Покупатели по-прежнему готовы инвестировать в премиальные продукты, но стали более требовательными к ответу на вопрос: «За что именно я плачу?»
Я не открою тайну, если скажу, что несколько лет люксовые бренды росли за счет повышения цен. Если верить данным McKinsey & Company, более 80% этого роста после пандемии обеспечило именно удорожание товаров, а не скачок спроса.
Но что мы наблюдаем сегодня? Покупатель стал требовательней, и громкого имени уже недостаточно: он хочет получить качество, сервис и реальную пользу. И я полностью разделяю его желание.
Мы живем в эпоху перемен и становимся свидетелями того, как меняется понимание роскоши. Пару лет назад она ассоциировалась с дорогими часами и сумками, а сегодня визуальную мишуру вытесняет качество жизни. Люди стали ценить свое время, комфорт и возможность заботиться о себе.
Эту тенденцию подтверждает и рост велнес-индустрии. По данным Global Wellness Institute, ее объем близится к 7 трлн долларов. На мой взгляд, именно инвестиции в собственное благополучие становятся новой роскошью.
Насколько очевидны такие изменения в России?
В России они уже хорошо заметны. Покупатели не отказываются от премиального сегмента, но становятся более рациональными и внимательными к содержанию продукта.
Если раньше известное имя само по себе могло быть аргументом в пользу покупки, то сегодня человек хочет понимать, что именно он получает за свои деньги: качество, технологии, удобство, сервис и реальную пользу в повседневной жизни. Поэтому роскошь все меньше связывают исключительно с демонстрацией статуса. На первый план выходят продукты, которые помогают экономить время, чувствовать себя лучше и создавать высокий уровень комфорта дома.
Как это проявляется в сегменте товаров для дома? Как изменились за последние 10–15 лет покупательские предпочтения?
10 или 15 лет назад многие дорогие товары для дома покупали прежде всего с целью произвести впечатление на гостей. Сегодня покупателя в первую очередь интересует, насколько часто и с какой пользой он сам будет использовать продукт. Поэтому растет спрос на умную бытовую технику, домашние тренажеры, климатические системы и оборудование для восстановления.
Красноречивая иллюстрация этой трансформации — массажное кресло. Безусловно, оно по-прежнему премиальный предмет интерьера, подчеркивающий статус владельца. Но сегодня решающим фактором становится не его престиж, а функционал и качество — то, как хорошо кресло помогает восстанавливаться после работы, снижать уровень стресса и формирует в доме личное велнес-пространство.
Как меняется целевая аудитория и ее отношение к своему телу, красоте, здоровью, фитнесу?
Раньше забота о теле часто была связана прежде всего с внешним результатом. Условно говоря, похудеть к лету, улучшить форму перед ответственным событием, изменить фигуру в соответствии с определенными стандартами красоты. Сегодня люди все чаще задумываются не только о том, как они выглядят, но и о том, как себя чувствуют. Важными становятся энергия, подвижность, сон, отсутствие постоянного напряжения и способность быстро восстанавливаться.
Меняется и подход к фитнесу. Вместо краткосрочных рывков в порывах редкой мотивации, люди стремятся встроить заботу о себе в обычную жизнь. Именно поэтому растет спрос на домашнее оборудование.
Из каких элементов человек сегодня строит «лучшую версию себя», на что опирается в стремлении улучшить свою жизнь? Что сегодня считается показателем успеха?
В современном мире успех все меньше измеряется количеством вещей, которые можно продемонстрировать окружающим. Настоящими признаками высокого качества жизни становятся наличие свободного времени и возможность им распоряжаться, хорошее самочувствие, возможность заниматься собой, поддерживать здоровье и не жить в состоянии постоянной усталости.
В этом смысле массажное кресло очень точно отражает новую философию роскоши. Этот не тот предмет, который занимает в интерьере почетное место и доказывает статус владельца. Его ценность заключается в комфорте: у человека есть возможность в любой момент уделить время себе, расслабиться, восстановиться.
Этот тренд мы отчетливо видим и на собственном опыте. Осенью мы открываем первое в России велнес-пространство GENAU, где представим свой взгляд на домашний велнес и современные технологии для здоровья и восстановления.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 16