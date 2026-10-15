Альтернатива брендам: современные атрибуты роскоши

Если раньше известное имя само по себе могло быть аргументом в пользу покупки, то сегодня человек хочет понимать, что именно он получает за свои деньги: качество, технологии, удобство, сервис и реальную пользу в повседневной жизни. Поэтому роскошь все меньше связывают исключительно с демонстрацией статуса. На первый план выходят продукты, которые помогают экономить время, чувствовать себя лучше и создавать высокий уровень комфорта дома.