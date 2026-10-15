Уход в осень
Бьюти-средства, которые стоят на страже красоты — с головы до ног — с наступлением холодов
Забота о себе как главный тренд 2026 года диктует нам практически жизненную необходимость в поиске ухода за собой — и не простого, а подобранного в режиме индивидуальных настроек. Косметические процедуры перестают быть базовой необходимостью: они становятся ритуалом, вписанным в сценарий дня, сезона и жизни, соединяя в себе пользу, ароматерапию, питание, удобство в использовании и эстетику.
Курс на глубокое питание взяли в команде [ comfort zone ], выпустив три новинки: тонирующий крем SPF30, набор увлажняющих масок и лимитированный набор с патчами. Увлажнение, защита и естественное сияние — все в одной формуле 3 в 1, которая подчеркивает естественное сияние кожи, помогая выравнивать тон лица. Крем можно использовать самостоятельно как завершающий этап ухода или базу под макияж.
Маски созданы для того, чтобы обеспечить коже необходимое ежедневное питание, и превращают уход в приятный ритуал после долгого дня. Каждая тканевая маска обогащена гиалуроновой кислотой для мгновенного увлажнения и естественного сияния — это придает коже здоровый и упругий вид. Увлажняющие маски выходят за рамки понятия «однократное применение», обеспечивая интенсивный косметический уход на 15 применений, что гарантирует видимый и стойкий результат. Они становятся идеальным средством для подготовки кожи к последующим процедурам.
Особого внимания заслуживает лимитированный набор, в который входят инновационные силиконовые патчи, усиливающие благодаря принципу окклюзии эффективность ухода за кожей вокруг глаз. При использовании вместе с кремом патчи создают защитный барьер, который помогает улучшить проникновение активных компонентов и предотвращает потерю влаги. Ультратонкий, мягкий и гибкий дизайн позволяет им идеально адаптироваться к деликатной области вокруг глаз, обеспечивая оптимальный комфорт. Простое, но значимое действие помогает усилить эффективность крема для глаз, делая кожу вокруг этой зоны более свежей, гладкой и отдохнувшей.
Увлажняющий лосьон для тела Ligne St. Barth с ароматом ванили окутывает кожу нежным бархатистым сиянием, даря тонкий аромат — легкий и изысканный способ носить парфюм. Обогащенное маслом авокадо, средство обеспечивает интенсивное увлажнение и питание. Теплый ванильный аромат лосьона передает атмосферу Карибского моря, превращая ежедневный уход в чувственное удовольствие. Легкая, кремовая текстура быстро впитывается, подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Регулярное использование помогает поддерживать естественную эластичность и гладкость кожи.
Восстанавливающее масло для душа Phenomenon с экстрактом чаги — средство для деликатного очищения, сохраняющее естественный защитный липидный барьер благодаря высокой концентрации натуральных масел и использованию бережных поверхностно-активных веществ. Активные компоненты и экстракт березового гриба в составе моментально устраняют ощущение дискомфорта, стянутости и сухости, нейтрализуют иссушающее действие воды, а при регулярном применении замедляют старение кожи. Аромат масла с оттенками бергамота, жасмина, мускуса, ванили и древесными нотами окутает вас нежным облаком и превратит использование средства в домашний спа-ритуал.
Бренд Algotherm в линии Ocean Spa презентовал криогель для ног, формула которого включает в себя комплекс красных макроводорослей (Palmaria рalmata), ментол, отвечающий за холодящий эффект, и иглицу колючую — источник витамина С и рутина, который восстанавливает сосудистые стенки и профилактирует варикоз. Средство обладает мощным дренажным, охлаждающим и увлажняющим эффектом, отлично расслабляет уставшие ноги, что особенно актуально и для офисных работников. Гель обеспечивает мгновенный криорелаксирующий эффект, создавая ощущение легкости. Обладает укрепляющим сосуды действием. Уменьшает тяжесть и усталость в ногах, дарит длительное ощущение комфорта.
Марокканское мыло Zeitun — банный ритуал, который можно провести не выходя из дома. Натуральная формула традиционного марокканского мыла бельди — это чистые омыленные масла оливы и лавра, а также молотые эвкалиптовые листья, которые мягко очищают и обновляют, вытягивают из пор загрязнения и токсины, делая кожу свежей, мягкой и дышащей. Легендарное масло черного тмина в составе борется с различными несовершенствами, балансирует, омолаживает, насыщает кожу витаминами и микроэлементами, заметно улучшая ее состояние. Благодаря частичкам эвкалипта мыло обеспечивает мягкое массажное действие. Секрет традиционной марокканской рецептуры — в природной пользе, что дает всему телу чувство чистоты и обновления.
Следующий шаг ухода — один из нескольких вариантов сияющего масла для тела. В состав входят масла зародышей кукурузы, арганы, виноградных косточек и подсолнечника, которые питают, смягчают и защищают кожу, и витамин E с антиоксидантным действием. Продукт подчеркивает загар и делает кожу визуально более гладкой и ровной. Масло моментально возрождает и заметно преображает кожу, глубоко увлажняет, возвращая ей упругость и шелковистость. Формула с мельчайшими светоотражающими минералами выгодно подчеркивает красоту фигуры, оставляя на коже ровное, деликатное сияние. «Сухая» текстура обеспечивает мгновенное впитывание и равномерное распределение шиммера.
Созданный брендом Caudalie бальзам для тела Vinotherapist™ на растительной основе предотвращает шелушение, интенсивно питает 24 часа и восстанавливает сухую кожу. Его насыщенная и шелковистая текстура, обогащенная липидами, устраняет ощущение зуда и стянутости. Масло баланитеса египетского укрепляет кожный барьер, убирает сухость, масло виноградных косточек оказывает антиоксидантное действие, а масло карите питает и регенерирует.
Для тех, кто предпочитает более легкие текстуры, в линейке есть питательный лосьон для тела, который мгновенно увлажнит и смягчит кожу. Благодаря свежей текстуре он быстро впитывается, не создавая эффекта жирной пленки, и дарит нежный аромат. Полифенолы виноградных косточек обладают антиоксидантными свойствами и полностью блокируют свободные радикалы. Гиалуроновая кислота на длительное время разглаживает и увлажняет поверхность кожи.
Поддержать состояние волос с наступлением холодов поможет бренд MASIL, выпустивший в формате саше несколько видов экспресс-масок на одно использование. Экспресс-маска мягкого действия при контакте с водой превращается в крем. Созданная для чувствительной кожи головы, она балансирует ее состояние, делая волосы здоровыми, мягкими и блестящими. Экстракты лаванды и гамамелиса успокаивают и снимают раздражение, перечная мята приятно охлаждает, аминокислоты восстанавливают белковую структуру волос и препятствуют испарению влаги, а экстракт полыни борется с перхотью, регулируя выработку себума. Растительные протеины разглаживают чешуйки, обеспечивают гладкость, делают волосы послушными при укладке, облегчают расчесывание.
Питательная экспресс-маска придает поврежденным, ломким и сухим волосам мягкость, шелковистость и легкое расчесывание с первого мытья. 16 натуральных растительных экстрактов ухаживают за корнями и возвращают волосам здоровый вид, церамиды восстанавливают, а протеины шелка делают волосы гладкими. Кератин усиливает блеск и обволакивает кутикулу тонкой защитной пленкой, чтобы предотвратить испарение влаги.
Третья маска дарит волосам дополнительный объем, текстуру, ощущение легкости. 6 натуральных экстрактов ухаживают за корнями, придавая им здоровый вид. Пантенол и лактобактерии в составе увлажняют, салициловая кислота убирает ороговевшие частицы, излишки себума и дольше сохраняет чистоту волос. Протеины делают волосы гладкими, облегчая расчесывание и укладку.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 14