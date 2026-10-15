Уход в осень

Марокканское мыло Zeitun — банный ритуал, который можно провести не выходя из дома. Натуральная формула традиционного марокканского мыла бельди — это чистые омыленные масла оливы и лавра, а также молотые эвкалиптовые листья, которые мягко очищают и обновляют, вытягивают из пор загрязнения и токсины, делая кожу свежей, мягкой и дышащей. Легендарное масло черного тмина в составе борется с различными несовершенствами, балансирует, омолаживает, насыщает кожу витаминами и микроэлементами, заметно улучшая ее состояние. Благодаря частичкам эвкалипта мыло обеспечивает мягкое массажное действие. Секрет традиционной марокканской рецептуры — в природной пользе, что дает всему телу чувство чистоты и обновления.