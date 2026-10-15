Moscow Watch Expo: где рождаются российские часы
Часовой эксперт и коллекционер, СЕО компании Omoikiri Павел Кейв — о наблюдениях и открытиях на главной часовой выставке страны
На выставке Moscow Watch Expo можно увидеть, как в России делают часы: от идеи до поворота заводной головки. На стендах часы берут в руки, крутят безели, щурятся на циферблаты, обсуждают калибры. И постепенно становится понятно: российское часовое дело сегодня существует сразу в нескольких измерениях.
7 октября Moscow Watch Expo открылась в 10-й раз. В этом году было больше 100 брендов и отдельный большой стенд «Сделано в России».
Главные часы конкурса
В день открытия на выставке прошло награждение победителей конкурса «Лучшие российские часы». Номинанты дали довольно точный срез рынка. Видно, кто делает ставку на собственное производство, кто на дизайн, а кто на ручную работу и единичные проекты.
В конкурсе участвовали 95 моделей от 45 производителей в 11 номинациях: от «Российской механики» до «Часового ателье» и «Уникальных часов». Особенно были заметны темы, к которым российские производители обращаются снова и снова: космос, промышленность, история, культура. Это видно даже по названиям конкурсных моделей: «Байконур», «БАМ», «Победа», «Юрий Гагарин — первый в космосе», «Пастернак». За каждым названием стоит своя биография.
Гран-при получили часы «Ракета Байконур». Их хочется взять в руки и рассматривать: черно-белый циферблат делит сутки на день и ночь, есть вторая часовая зона и солнечный компас на вращающемся безеле. А еще автоподзавод можно отключить. Для обычных часов это звучит странно, но в невесомости такая функция действительно имеет смысл. Модель создавали вместе с космонавтом Сергеем Крикалевым. Поэтому здесь космическая тема не заканчивается изображением на циферблате: она заложена и в конструкции. Корпус диаметром 42 мм, водозащита 20 ATM.
Победитель в номинации «Российская механика» — «Молния Регулятор». Здесь уже совсем другой характер. Часовая стрелка вынесена на отдельный малый циферблат в положении 12 часов, минуты идут по центральной шкале, секунды находятся в положении 6 часов. При этом дело не только в расположении стрелок: под такую схему пришлось переработать кинематику калибра 3603.
В номинации «Спортивные часы» победила «Звезда Вектор Импульс 7029» от УЧЗ. Серый матовый циферблат, три цветных малых циферблата: желтый, голубой и розовый, контрастное кольцо по краю. Те же цвета повторяются на ремешке. Получились легкие спортивные часы с заметным характером.
«Ракета Русский код — Меридиан» — лучшие «Мужские часы». Здесь сама идея построена на необычном ходе времени: стрелки движутся против привычного направления. Для этого инженеры разработали зеркальные детали механизма. На бежевом циферблате расположена трехмерная Земля с меридианами. В результате идея не остается только декоративным приемом, а становится частью конструкции часов. Корпус диаметром 39,5 мм, автоматический завод, запас хода около 40 часов.
В «Часовом ателье» — «Птицелов» Сергея Лапусты, единственный экземпляр на базе «Луч Сириус», который мастер глубоко переработал. Стрелки спрятаны под циферблатом, а вместо обычных часовых меток появляется целая сцена: птицелов среди ветвей, птичьи яйца, объемная гравировка, чернение и анодирование титана. Такие часы хочется рассматривать, искать детали, возвращаться к ним глазами.
Что будет дальше?
И вот когда ходишь по выставке, постепенно складывается главная картина. Российский часовой рынок сегодня — это мозаика. Есть заводы с собственными механизмами, независимые мастера со штучными проектами и марки, которые собирают часы на импортных компонентах. А в лидерах петродворцовый часовой завод «Ракета» и Константин Чайкин. Пути у них разные. «Ракета» развивает собственное производство и работает с мануфактурными механизмами. Чайкин делает ставку на сложную механику и собственные разработки. Именно появление таких производственных и инженерных возможностей, на мой взгляд, и показывает, куда может развиваться российское часовое дело.
Сегодня российская часовая индустрия все еще ищет свой путь. И чтобы отечественные часы стали заметным явлением не только благодаря сюжетам на циферблатах, нужны свои конструкции и свои калибры, на которых можно будет создавать следующие поколения моделей.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 13