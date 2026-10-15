Moscow Watch Expo: где рождаются российские часы

Гран-при получили часы «Ракета Байконур». Их хочется взять в руки и рассматривать: черно-белый циферблат делит сутки на день и ночь, есть вторая часовая зона и солнечный компас на вращающемся безеле. А еще автоподзавод можно отключить. Для обычных часов это звучит странно, но в невесомости такая функция действительно имеет смысл. Модель создавали вместе с космонавтом Сергеем Крикалевым. Поэтому здесь космическая тема не заканчивается изображением на циферблате: она заложена и в конструкции. Корпус диаметром 42 мм, водозащита 20 ATM.