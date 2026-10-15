Расставим акценты
Исследуем приемы работы с цветом и составляем личную палитру осеннего гардероба
С наступлением осени природа, удивительным образом преображаясь, заставляет нас по-иному взглянуть на окружающий мир и даже пофилософствовать о быстротечности времени и бытия. Почему же так происходит именно осенью? Возможно, потому, что сместились цветовые акценты и природа предстала нашему взору в ином убранстве, на физиологическом уровне заставив нас реагировать определенным образом. Мы вообще редко задумываемся над тем, какую роль в жизни играет цвет, особенно цвет яркий, активный. Между тем цвет одежды, который мы выбираем, оказывает влияние на настроение, внутреннее состояние и, в некоторой степени, выстраивает взаимодействие с обществом, как бы странно и необычно это ни звучало.
Одежда, или то, как мы одеваемся, — своеобразное невербальное сообщение окружающему миру. Мы еще не успели сказать ни слова, придя куда-то, а одежда уже нас определенным образом охарактеризовала и сформировала к нам определенное отношение. И согласитесь, что всегда комфортнее иметь дело с гармонично одетым человеком.
В текущем сезоне делаем ставку на интеграцию ярких активных цветов в повседневные образы. Ведущий байер мужских коллекций премиальной сети мультибрендовых бутиков «Кашемир и шелк» Евгений Грибченков предлагает немного поговорить о том, как правильно расставить цветовые акценты в предстоящем осенне-зимнем сезоне и не перегрузить визуальное восприятие.
Существует много разнообразных техник работы с цветом, подбора комплементарных цветовых сочетаний, и если вы никогда ранее в этот контекст не вникали, то лучше обратиться к профессионалам, таким как персональный стилист или консультант магазина одежды, где вы собираетесь делать покупки.
Одно из главных правил — формируйте повседневные образы исходя из одного акцентного цвета. Пусть выбранный оттенок станет ключевым. Особенно это справедливо для мужского направления. Например, яркий трикотаж лучше дополнять остальными элементами образа, решенными в более нейтральной, спокойной гамме.
Хорошо работает техника единой интенсивности выбранных оттенков образа. Выбирая цвета, стремитесь подбирать одинаково насыщенные по отношению друг к другу — так они будут гармонично дополнять друг друга. Иначе может сложиться визуальное ощущение, что некоторые из элементов образа диссонируют, кажутся выцветшими или, наоборот, слишком насыщенными.
«Правило трех». При самостоятельном создании образов рекомендуется использовать не более трех оттенков. Конечно, можно использовать и большее количество, но тут, как говорила героиня фильма «Москва слезам не верит»: «…без подготовки не справиться…» В России мужская аудитория в основном довольно консервативна при выборе и использовании цвета. Любимые и популярные в стране темно-синий или коричневый тона хорошо сочетаются с оттенком бордо или темный изумруд. Дополните их элементами в сером цвете, и этот универсальный нейтральный оттенок уравновесит всю гамму и сделает образ элегантным вне времени.
Когда стоит задача создания образа в монохромном исполнении, что тоже может быть интересным, то тут как раз уместна разница интенсивности и насыщенности основного оттенка, которую мы ранее упоминали и отвергали. А если нам еще и удалось подобрать изделия разных фактур, то задачу по созданию монохромного образа мы решили блестяще! Здесь как раз фактура и нюансы одного тона — главные и необходимые акценты.
Как работает осенью принцип «тепло — холодно»? Существует условное деление цветовых оттенков на теплые с желтоватым или рыжеватым подтоном и холодные с сине-голубым подтоном. Сочетание двух этих типов тонов в одном образе возможно и даже может быть очень эффектным и экстравагантным, однако необходим баланс, чтобы не возникло визуальной дисгармонии. В осенне-зимний период хорошо использовать оттенки теплого спектра: они создают уют и комфорт. Освежающие холодные тона оставим для весны и лета. Сама природа осенью меняет вид в сторону теплых, даже огненно-пылающих красок, как бы подсказывая нам направление цветовых решений в одежде.
Каждый сезон перед дизайнерами коллекций одежды встает увлекательная задача по созданию уникальной гармонии цвета, способной привлечь покупателя. Подобно композитору, пишущему музыку, автор модной коллекции искусно вплетает каждый оттенок, как ноту в симфонию. Работа с цветом — увлекательная игра, которая никого не оставит равнодушным. Существует гипотеза, что цвета в природе вообще не существует и что лишь наше зрение устроено таким образом, что мы видим мир цветным. Главное — определиться с цветом, который подчеркнет вашу индивидуальность, подобрать комплекты, которые станут разумной инвестицией в гардероб и подарят максимум комфорта. И расставить акценты наилучшим для вас образом.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 12