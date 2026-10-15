Осенняя мода: свистать всех наверх

Не первый год замечаем, как меняется отношение и к меховой фактуре. Она все меньше существует исключительно внутри классической зимней шубы. В укороченной модели из искусственного меха ламы ценность как раз в гипертрофированной поверхности: вещь добавляет объем и движение даже полностью черному образу. Но еще показательнее появление меха как детали. Например, в куртке вновь актуален меховой воротник! И именно такие столкновения становятся важными для коммерческого дизайна. Покупателю не обязательно нужна экспериментальная вещь целиком: иногда достаточно одного непривычного элемента, чтобы знакомая категория воспринималась новой.