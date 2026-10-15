Осенняя мода: свистать всех наверх
Почему в 2026 году верхняя одежда все меньше воспринимается как нейтральный слой поверх образа и все чаще становится его главным героем
Осенний модный сезон в самом разгаре, и верхняя одежда — тот сегмент, где актуальные тренды звучат особенно выразительно. Главный дизайнер 4FORMS Екатерина Коновалова разбирает, какие решения в этом сезоне уже выходят на первый план, у чего из подиумной повестки действительно есть потенциал перейти в повседневный гардероб и как международные тенденции адаптированы в коммерческих коллекциях.
Один из главных сдвигов — само изменение роли верхней одежды. Выразительное плечо, архитектурный крой, клетка, лаковый блеск, мех, стежка, металлизированные и полупрозрачные поверхности — дизайнеры активно работают с силуэтом и фактурой. Даже традиционно функциональные категории: дождевики, утепленные жилеты, стеганые куртки — получают полноценную фешен-составляющую.
Для российского рынка наблюдать за этим особенно интересно именно сейчас, после Московской недели моды. Можно увидеть, какие идеи одновременно возникают на международных подиумах и какие из них сразу же находят отражение в российских коллекциях.
Пальто строит силуэт
Один из ключевых векторов сезона — возвращение архитектуры. Плечо — выразительнее, лацкан — заметнее. При этом объем уже не обязательно означает привычный бесформенный оверсайз: дизайнеры снова работают с пропорциями и конструкцией.
«Мне кажется, мы немного устали от идеи, что хорошая верхняя одежда обязательно должна быть максимально нейтральной. Пальто само по себе собирает образ. Ты можешь надеть под него самые простые вещи — и все равно выглядеть собранно»,— отмечает Екатерина Коновалова.
Поверхность становится не менее важной, чем крой
Вторая большая история сезона — возвращение тактильности и блеска. После длительного периода матовых, спокойных поверхностей мода снова работает с материалами, которые хочется рассматривать: лаком, искусственным мехом, выраженной шерстяной фактурой, металликом.
Лакированная кожаная куртка — хороший пример того, как знакомый предмет можно обновить практически за счет одной поверхности. В черном цвете она сохраняет универсальность, но материал сразу выводит ее из категории очередной косухи.
«В коллекции бренда мы дополнительно усилили этот эффект золотистой фурнитурой и элементами, отсылающими к милитари. Сегодня материал может выполнять ту работу, которую раньше выполнял сложный декор. Даже очень понятный силуэт начинает восприниматься совершенно иначе, если появляется лаковый блеск, выраженный ворс или металлическая поверхность. Для меня это один из самых любимых сдвигов сезона»,— признается Екатерина Коновалова.
Мех: не статус, а контраст фактур
Не первый год замечаем, как меняется отношение и к меховой фактуре. Она все меньше существует исключительно внутри классической зимней шубы. В укороченной модели из искусственного меха ламы ценность как раз в гипертрофированной поверхности: вещь добавляет объем и движение даже полностью черному образу. Но еще показательнее появление меха как детали. Например, в куртке вновь актуален меховой воротник! И именно такие столкновения становятся важными для коммерческого дизайна. Покупателю не обязательно нужна экспериментальная вещь целиком: иногда достаточно одного непривычного элемента, чтобы знакомая категория воспринималась новой.
Дождевик входит в модный гардероб
Наверное, наиболее показательная трансформация происходит сейчас с вещами, которые раньше практически полностью относились к категории предметов утилитарного назначения. Плащ от дождя — прекрасный пример. Металлический блеск, полупрозрачность, лаковая поверхность превращают предмет, который покупали исключительно из практических соображений, в полноценную часть стилизации.
Сигналы для фешен-рынка
Если свести сезон не к списку отдельных трендов, а к одному изменению, то можно сформулировать так: покупатель снова хочет эмоциональную верхнюю одежду, но не готов жертвовать ради нее функциональностью. Именно поэтому наиболее коммерчески жизнеспособными выглядят не экстремальные подиумные решения сами по себе, а их адаптация в понятных категориях. Не просто лак — лаковая куртка знакомого силуэта. Не просто сложный принт — классическое пальто в выразительную клетку. Не просто металлик — функциональный дождевик с металлическим блеском.
Несколько лет рынок учил покупателя инвестировать в максимально нейтральную верхнюю одежду, которая «подойдет ко всему». Осень 2026 года предлагает другую модель: вещь по-прежнему должна долго жить в гардеробе, но универсальность больше не обязана означать незаметность.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 11