«Нить мастерства»: гардероб с характером

Создатели марки с самого начала взялись соединить на первый взгляд несовместимые вещи: традиции, ремесленное производство, и новые технологии, инновации. И у них это получилось: каждое изделие представляет собой продукт ручного труда, выполненный при этом в современных материалах, тканях, которые были разработаны специально для бренда в результате исследований и экспериментов.