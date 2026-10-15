«Нить мастерства»: гардероб с характером
В новой коллекции осень — зима 2026/27 итальянский бренд женской одежды Fabiana Filippi превращает пряжу в средство художественного эксперимента в мире моды
Для бренда из Умбрии, основанного в 1985 году семьей Филиппи Кочетты, пряжа — понятие основополагающее, если не сакральное. Из этой первоосновы рождаются коллекции, каждая из которых содержит образы и смыслы, сплетенные в удивительную историю.
Коллекция «Нить мастерства» вдохновлена творчеством итальянской художницы Марии Лай и завораживающими инсталляциями Тихару Сиоты из Японии. Синтез моды и современного искусства — основа творческого почерка марки. Fabiana Filippi развивает авторскую концепцию современной женственности, в которой легко и органично сливаются воедино нежность и смелость, тепло и изящество, утонченность и решительность. Творческие идеи команды подпитывает не только родная Умбрия, но и современное искусство: бренд славится неординарными коллаборациями с современными художниками и дизайнерами.
В новой коллекции нить выходит за рамки своей утилитарной природы: модели выводят на первый план то, что делает предмет гардероба выразительным, — дизайн, фактуру, контрасты. Новые техники вязания, буклированные нити, распускающиеся в изящную бахрому, воздушные виды пряжи, вызывающие ассоциации с легкостью перьев, и трехмерные текстуры — так создается одежда для женщин, которым не требуется особый случай, для того чтобы проявить индивидуальность. Жить легко, красиво и ярко — суть их характера.
Свободные силуэты струятся, обволакивая фигуру и создавая интригу, строгие линии задают ритм, инновационные техники позволяют играть с объемами.
В коллекции представлена двусторонняя верхняя одежда с отделкой из нитей с «эффектом пера», мягкие фланелевые костюмы в тонкую полоску из ткани fil coupe (от французского «отрезанная нить».— «Коммерсантъ Стиль Клуб»), гибридные модели, роскошные кашемировые пальто с мехом, а также ансамбли, выполненные в технике длинного стежка и похожие на драгоценный шелковый мех.
Цветовая выразительность коллекции звучит в унисон с ее тактильной притягательностью: палитра оттенков переходит от мягких вариаций оптически белого и сливочного к тонам клена, ротанга, мокко-безе, серому и глубокому черному.
Презентация коллекции состоялась в венецианском отеле «Палаццо бароччи», где атмосферная архитектура и аллегорические, в духе барокко фрески Джулио Борсани на мифологические сюжеты вступили в диалог с инсталляцией из нитей, сплетенных в концентрический лабиринт. В этом пространстве нить оживает, становясь и знаком, и путем в повествовании, где своеобразие бренда Fabiana Filippi раскрывается через диалог искусства, материи и тела.
Безупречное качество и творческий подход — эти два фундаментальных принципа поставили во главу угла братья Марио и Джакомо Филиппи, создавая в 1985-м собственный бренд. Спустя чуть больше трех десятилетий марка стала одной из самых уважаемых компаний, исповедующих принцип «сделано в Италии».
Трогательный штрих: бренд назван именем дочери Джакомо Филиппи — Фабианы, родившейся в год основания бизнеса. Новорожденная марка нуждалась в красивом названии, сочетание «Фабиана Филиппи» посчитали благозвучным и запоминающимся, и, что немаловажно, выбранное имя подчеркивает семейный характер бизнеса.
Выстраивая концепцию компании, братья Филиппи сделали ставку на профессионалов, ремесленников самого высокого класса, и привлекли в бизнес признанных мастеров своего дела. Они не просчитались. Основатели бренда гордятся тем обстоятельством, что и сегодня на предприятии трудятся те, с кем владельцы начинали работу.
Создатели марки с самого начала взялись соединить на первый взгляд несовместимые вещи: традиции, ремесленное производство, и новые технологии, инновации. И у них это получилось: каждое изделие представляет собой продукт ручного труда, выполненный при этом в современных материалах, тканях, которые были разработаны специально для бренда в результате исследований и экспериментов.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 10