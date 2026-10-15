Один на двоих: совместный гардероб как стилистический прием

Коллекция «Мистер Рипли» вдохновлена переливами джаза и звуками моря. Солнечная Италия 50-х годов, харизматичный и расслабленный образ, навеянный теплым ветром над побережьем, томным вечерним светом и тайнами мысли. В изделиях дропа команда бренда использовала совсем несвойственный для костюмной группы материал. Зернистое фактурное переплетение, отсылающее к ретроспективе середины 50-х, дарит тактильное ощущение парусного полотна яхт, раскрытое ветром, омытое брызгами волн. Авторская вышивка, графический паспорт не оставляют равнодушным, создают целостную картину и интригу опыта взаимодействия — они спрятаны, как мысли и планы героя. Специально для комплекта была разработана система градации и конструкции, для того чтобы изделия сидели одинаково выразительно и красиво как на женской, так и на мужской фигуре. Можно играть объемами и собирать комплект, комбинируя размеры. Ниспадающий, небрежный силуэт, но такой выразительный и интригующий.