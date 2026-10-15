Один на двоих: совместный гардероб как стилистический прием
Что, если рассмотреть направление унисекс не только как зафиксированный жанр и соответствующую маркировку на вещи, но и самим найти в коллекциях, предназначенных для противоположного пола, что-то подходящее для себя?
Современная мода оставляет огромный простор для самовыражения, предлагая безграничные варианты посадки и прилегания по фигуре, смешения стилей и цветов. Гардероб на двоих — это и осознанное потребление, и близость с партнером, и экономия места в гардеробной, и новый горизонт стилистического полета.
Бренд Monochrome, пионер унисекс- и оверсайз-движения в России, регулярно пополняет коллекции универсальными цветами и новыми прочтениями любимых силуэтов. Линейка трикотажных изделий с выверенным кроем гарантированно придется впору рослому юноше и при этом эффектно подчеркнет хрупкость изящной девушки. Например, свитер с узором в виде фирменных элементов бренда в благородном сочетании чистых синего и оливкового цветов выполнен из смесовой шерсти в фактуре гладкой вязки.
Одной на двоих может стать пуховая рубашка с отложным воротником и авторским клетчатым принтом в голубом или бордовом цвете. В качестве наполнителя используется натуральная смесь утиного пуха и пера в соотношении 90/10. Такое сочетание обеспечивает хорошую теплоизоляцию при небольшом весе: материал удерживает теплый воздух, сохраняет объем и восстанавливает форму после сжатия, а небольшое количество пера помогает поддерживать структуру наполнителя. Рубашка застегивается на брендированные кнопки оттенка состаренного серебра.
Оверсайз-жилет из клетчатой ткани с влагоотталкивающей обработкой точно не останется невостребованным в межсезонье. Внутренняя часть карманов выполнена из мягкого флиса — для дополнительного тепла и комфортных тактильных ощущений. Кокетка и клапаны карманов отделаны искусственной замшей, которая усиливает глубокую природную палитру.
«Первый костюм JAM8 появился еще в 2009 году. Я часто задавалась вопросом, как одеться удобно, комфортно, в тренде и так, чтобы это был не "спортивный костюм". На протяжении вот уже как пяти лет мы отшиваем эксклюзивные, в единичном экземпляре, костюмы: а сейчас стали выпускать капсульные коллекции базовых цветов. Представляем бренд как мастхэв в гардеробе каждого современного человека»,— рассказывает создатель и дизайнер марки JAM8 Алина Комракова.
Из ассортимента бренда легко можно выбрать футболку свободного кроя с удлиненным рукавом в нужном оттенке или, например, теплый флисовый костюм J8 «Вояж» (Voyage), продолжение нашумевшего дропа, вдохновленного путешествиями. Здесь герои коллекции отправляются ловить солнце горнолыжных курортов в блестящем исполнении стиля apres-ski. Костюмы выполнены из двустороннего флиса хорошей плотности, что держит тепло, и в то же время в помещении вам будет комфортно. Вышивка с названием коллекции придает особый шарм и настроение. Широкие брюки можно затянуть резинками и завернуть, подогнав тем самым под рост.
Идентичность бренда ZNWR — это поэзия и интеллект, а образы — визуализация тонкого ощущения красоты мира. Каждый предмет коллекции наделяется смыслом, призывающим к размышлению и создающим определенное настроение. Принт свитера «Вселенское одиночество» описывает девушку, которая «сидит между планет, дышит звездами и смотрит в бесконечность». Настроение, легко представляемое уместным для обоих полов, прекрасно сочетается со свободной посадкой и цветовой гаммой осенней листвы.
Коллекция «Мистер Рипли» вдохновлена переливами джаза и звуками моря. Солнечная Италия 50-х годов, харизматичный и расслабленный образ, навеянный теплым ветром над побережьем, томным вечерним светом и тайнами мысли. В изделиях дропа команда бренда использовала совсем несвойственный для костюмной группы материал. Зернистое фактурное переплетение, отсылающее к ретроспективе середины 50-х, дарит тактильное ощущение парусного полотна яхт, раскрытое ветром, омытое брызгами волн. Авторская вышивка, графический паспорт не оставляют равнодушным, создают целостную картину и интригу опыта взаимодействия — они спрятаны, как мысли и планы героя. Специально для комплекта была разработана система градации и конструкции, для того чтобы изделия сидели одинаково выразительно и красиво как на женской, так и на мужской фигуре. Можно играть объемами и собирать комплект, комбинируя размеры. Ниспадающий, небрежный силуэт, но такой выразительный и интригующий.
Мода за пределами кормы — внутри коллаборации «Сила ветра art», цель которой — разработать изделия для путешественников по жизни. Стиль начала ХХ века интересен и привлекателен: его атрибуты и мотивы перекочевали с одежды моряков, адаптировались и приняли интересные формы. Рубашка свободного кроя, с мелко рассыпанным паттерном и без него, присутствует в нескольких цветах.
Новое пальто «Bе» из премиальной итальянской шерсти вдохновлено немецкими скульптором, художником и хореографом Оскаром Шлеммером и архитектором-модернистом Людвигом Мисом ван дер Роэ. При конструировании этого пальто соединили два эстетики: фовизм и баухаус. Шерстяная пальтовая ткань с непромокаемым эффектом доставлена из Италии. Гиперболизированные плечи, длина в пол и оверсайз-силуэт с отточенной мягкой пластикой сделают его незаменимым элементом парного гардероба.
Варежки «Греться», особенно в цвете «горошек консервированный» приглашают учиться видеть красоту в обыденном и дать волю воображению. Их отличают воздушная вязка из итальянской пряжи, комбинация рельефных переплетений и универсальный размер.
В коллекции марки Cache-Cache есть базово женские, но идеально скроенные пижамы с оригинальными авторскими рисунками. Леопардовый принт брюк, выполненный в темной палитре, делает модель уместной как в городской среде, так и на побережье. Для повседневного похода в офис или на обед создатели бренда рекомендуют стилизовать брюки с простой белой футболкой и голубой рубашкой, а для нарядного образа подойдет более облегающий силуэт топа, например халтер, либо блуза из полупрозрачного шифона. Невесомая вискоза с атласным финишем позволяет чувствовать себя свободно и комфортно в любую погоду.
Пижама «Завтрак на Кап-Ферра» переносит вас на застроенный виллами «эпохи великого благоденствия Европы» курорт юга Франции, ставший в те времена местом притяжения представителей высшего общества и искушенных ценителей живописи, музыки и литературы. Весь XIX век Франция увлеченно играла в игры: в 1837-м азартные запретили, но оставались еще безобидные детские, настольные и карточные. Каждое слово, написанное на ткани, символизирует игру и воспоминания о беззаботном счастливом времени, проведенном на живописном полуострове. Сочетание непринужденности и гедонизма — стиль жизни каждого француза и обитателя курорта Кап-Ферра — стало вдохновением к паттерну.
Дизайнеры бренда Asya Semenova переосмыслили классический аксессуар мужского гардероба: пара галстуков выполнены из экокожи со змеиным и леопардовым принтом. Помимо классического сочетания с рубашкой, аксессуар можно использовать в качестве тонкого шарфа, завязать бантом на шее или сумке, а также зафиксировать на шлевке джинсов или брюк.
Аксессуарный ряд логично продолжают шарфы в спокойных цветах. Из шерсти с эффектом войлока — имеет выраженный ворс, оставаясь при этом легким, мягким, приятным на ощупь и комфортным в носке. Материал сохраняет тепло и объем, а также хорошо пропускает воздух. Характерная бахрома по краям придает изделию выразительности. Можно экспериментировать со стилизацией: накинуть шарф поверх пальто или куртки, создав визуальную вертикаль, завязать объемным узлом для акцента или задрапировать вокруг шеи. Второй вариант — нарочито длинный шарф, выполненный из пряжи с содержанием акрила и шерсти мериноса. Мягкий и приятный для кожи материал хорошо сохраняет тепло, а искусственные волокна придают изделию высокую износоустойчивость.
Один парфюм на двоих — что может быть романтичнее? Borntostandout Naked Laundry –– декадентское переосмысление винтажного шарма. Альдегиды и мимоза встречаются с теплой кожей и животными инстинктами. Дерзкая интерпретация ретродухов, в основе которой лежит обольстительный дуэт чистого и соблазнительного.
Для более жизнерадостного настроя — аромат This is not a Blue Bottle 1.7 от бренда Histoires de Parfumes. Композиция — символ счастливой полосы, которая обрушивается на тебя внезапно, как солнечный удар. Во флаконе сияющая радость, пронизывающая каждое мгновение. Тепло кокоса и розы разливается между сандалом и белым мускусом в обрамлении озоновых оттенков. Тихое сияние розового перца согревает, добавляя отпечаток неги и безмятежности в вашу личную коллекцию впечатлений. В белых объятиях ландыша и франжипани ощущается покой и умиротворение.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 8