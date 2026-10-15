Дикая мода — вторая кожа
Многообразие фактур, нетривиальные цвета и принты, вдохновленные дикой природой
В новом сезоне бренды предлагают отказаться от базового минимализма и расширить границы представлений об изделиях под кожу.
Бренд Rejo, чьим кредо являются самоирония и уникальность образа, включил в актуальную коллекцию три базовых по крою, но разных по настроению изделия из экокожи: кэжуальный оверсайз-бомбер, элегантные прямые брюки и романтичную юбку-полусолнце. Все предметы украшены россыпью кнопок, которые и служат самостоятельным декоративным элементом, и дают возможность прикреплять бабочки и орхидеи из того же материала для создания более игривого образа.
Марка Katy Kiri предлагает наряжаться каждый день — и юбка с говорящим названием «Птица высокого полета» не оставит шанса быть незамеченной. Глубокий вишневый цвет вкупе с благородной фактурой, имитирующей кожу крокодила, щедро дополняется раскидистыми страусиными перьями, оставляя большой простор для стилизаций и модных экспериментов.
Нежный и ностальгичный принт «Бемби» положил в основу осеннего дропа из четырех предметов бренд Studio-29. Особого внимания заслуживает юбка А-силуэта, выполненная из плотного твила. Контрастный рисунок в сочетании с лаконичным кроем позволяет легко интегрировать модель в повседневный гардероб. Ветровка расслабленного силуэта, выполненная из легкого нейлона, дополнена капюшоном, который при необходимости убирается внутрь воротника-стойки, что удобно в переменчивую погоду. Сочетать ветровку стилисты бренда рекомендуют с джинсами, бермудами и классическими юбками. «Шкурку олененка» предлагает носить также Вика Кантри. В сезонную коллекцию Country Textile она включила куртку-пиджак из экомеха с шелковым подкладом и удобную сумочку в тон.
Для тех, кто предпочитает однотонные решения, в коллекции Studio-29 есть куртка из мягкой пластичной экокожи коричневого оттенка, со сложной фактурой, деликатным блеском и мелкозернистой поверхностью. Экокожа на основе хлопка и подкладка с вискозой отличаются практичностью и воздухопроницаемостью, что позволяет стилизовать ее как рубашку или легкий второй слой, миксуя с другими фактурами кожи и замши.
Бренд 2FACE, опираясь на свой ДНК, повторил культовый силуэт собственного жакета Savage в благородной экокоже черного и карамельного оттенка: тот же узнаваемый прямой крой, шалевый воротник и боковые шнурки, которые позволяют экспериментировать с объемом и создавать приталенный силуэт.
Юбка «Вечер без планов» от Selfmade создает тот самый баланс между уверенностью и женственностью, не заставляя выбирать что-то одно. Свежий трендовый оливковый цвет заставляет привычный силуэт играть совершенно по-новому, а высокий разрез мгновенно добавляет образу динамики. Иногда одного насыщенного акцента достаточно, чтобы изменить настроение всего выхода.
Глянцевая юбка «Беллини» — немного кокетства в безупречно выверенной форме. Лаконичный силуэт мини подчеркивает линию талии и визуально удлиняет ноги, а нежный розовый оттенок добавляет образу игривости. Фактурный материал с деликатным блеском делает модель особенно выразительной даже в самой простой стилизации, будь это объемная рубашка и остроносые лодочки или тонкий трикотаж с высокими сапогами.
Юбка миди «Мулен Руж» — это напоминание об атмосферных вечерах парижского Монмартра, который просыпается только после заката. Красный цвет здесь проявляется глубоко, насыщенно и уверенно, как огни легендарного кабаре. Фактурная экокожа, прямой силуэт, высокий разрез — эффектные детали, из которых складывается эта выразительная модель. В каждом сочетании юбка выглядит безукоризненно — с элегантным топом-бандо, силуэтным жакетом или даже лаконичным лонгсливом.
Обувь в коллекции — завершающий штрих и стилеобразующий компонент. Ботильоны из натуральной кожи с ворсом и леопардовым принтом на миниатюрном каблучке по праву получили название «Светская хроника».
Высокие сапоги «Неспешные будни» с колготками в тон станут стильным дополнением к любым юбкам мини и миди, удлиняя ноги и подчеркивая достоинства. Туфли с принтом под питона «Главная героиня» — тот случай, когда одной детали достаточно, чтобы изменить весь офисный образ. Фактурная кожа и заостренный мыс уже задают характерное настроение, поэтому костюм рядом с ними может быть предельно лаконичным. Сочетать их стоит с жакетом в утонченную полоску, элегантными брюками или минималистичным платьем — чтобы оставаться главной героиней при любом выходе.
Дизайнеры бренда Cherry Boom вдохновились атмосферой кенийской саванны и предлагают новый принт на уже излюбленной форме фирменных ботильонов. Сохранив все, за что модель полюбилась поклонникам бренда, ей подарили новый характер: острый нос придает образу современную стройность, а широкое голенище украшено теплыми темно?коричневыми пятнами, повторяющими рисунок шкурки жирафа и выглядящими очень естественно, без лишней театральности. Каблук комфортной высоты делает эту пару практичной для ежедневной носки, моделируя силуэт и не утомляя при ходьбе.
Более сдержанный, но не менее роскошный вариант — ботильоны с прямым широким голенищем из фактурной экокожи с искусным эффектом состаренной поверхности: легкие морщинки и натуральные потертости придают паре глубину, вытянутый нос со сквадраченным завершением добавляет геометрической строгости и современного шика.
Металлик — новый черный, и в коллекции Dan Maralex этого цвета юбка миди и прямые брюки из экокожи. Лаконичные силуэты станут стильными и универсальными инвестициями в гардероб: подойдут как для повседневной носки, так и для особых случаев. Серебристый цвет добавляет образу элегантность и современность, а крой обеспечивает свободу движений и подходит для любого типа фигуры.
Черные брюки из мягкой экокожи бренда 4FORMS сочетают высокую посадку, крой клеш и вертикальную отстроченную стрелку, которая визуально удлиняет ноги, формируя утонченный силуэт. Двубортная лакированная укороченная куртка из экокожи — дерзкое заявление и эффектный элемент образа, сочетающий глянцевый блеск и классический крой. Внешний слой имеет влагозащитные свойства, а мягкая внутренняя подкладка обеспечивает комфорт при носке. Двубортный силуэт формирует строгие линии и структурированный объем плеч, а яркие золотые пуговицы служат главным декоративным акцентом, добавляя изделию статусности и винтажного шарма.
Короткая куртка свободного кроя из мягкой и приятной на ощупь искусственной замши будет идеальна для создания дерзких и романтичных образов в стиле бохо или для повседневных луков с любимыми джинсами, платьями или юбками.
Сумка-полумесяц не сдает своих позиций в списке трендов. В версии 4FORMS это стильный компактный аксессуар с леопардовым принтом из натуральной кожи и меха. Из обуви в коллекции нельзя не отметить вневременную модель из натуральной кожи под рептилию с округлым мысом и тонким устойчивым каблуком.
В лимитированной капсуле марки Asya Semyonova можно найти оригинальный жилет с воланом, вдохновленный воспоминаниями о культовых элементах гардероба эпохи 90-х, одним из которых была кожаная жилетка. Версия бренда выполнена из мягкой эластичной экокожи с декоративным рюшем по краю борта. Застежка на скрытые кнопки и регулируемые по бокам ремешки позволяет адаптировать посадку и приталить силуэт.
Жакет «Змея подколодная» — часть капсулы atelier, вдохновленной славянской мифологией. В образ заложена идея скрытой силы «под породой»: экокожа с фактурой рептилии отсылает к змеиной коже и каменным жилам. Структурированная линия плеч и умеренно приталенный силуэт создают собранную посадку, а удлиненная линия визуально вытягивает пропорции. Великолепно будет сочетаться с денимом и базовыми топами для контраста фактур или в комплекте с юбкой из аналогичной ткани.
Еще один уникальный айтем капсулы atelier — боди «Царевна-лягушка». Верх из экокожи с гладкой фактурой напоминает магическую оболочку, скрывающую силу преображения. Нижняя часть из хлопка с эластичными волокнами обеспечивает комфорт и мягкое прилегание. Контраст материалов обеспечен строгой графичностью и тактильностью.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 6