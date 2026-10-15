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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Северо-ЗападПриложения

Мечтать не вредно

Слово редактора
1/21/2

ГАЛИНА СТОЛЯРОВА

2/22/2

ЩЕЛКАНОВ

О пользе мечты в жизни человека много сказано — этот тезис не нужно доказывать. Другое дело, что, если присмотреться, мечты взрослых людей часто напоминают амбициозные цели, которые они поставили сами себе. Если взглянуть на жизнь в этой перспективе, получится некая цепочка достижений и провалов, за которой видны социальные роли, но не видна личность.
В осеннем выпуске журнала «Коммерсантъ Стиль Клуб» мы предложили ньюсмейкерам издания рассказать о своих сбывшихся мечтах, особенно о тех, благодаря которым в чем-то изменилась их жизнь, ее качество или взгляд на нее.
Самым обезоруживающим стал ответ одной из наших героинь, которая рассказала, почему ее главная сбывшаяся мечта — это она сама, только освободившаяся от страхов, стереотипов и предрассудков. Не стремящаяся быть ни на кого похожей. Позволившая себе быть собой.
Минувшим летом Александр Щелканов осуществил свою давнюю мечту: построил баню на берегу лесного озера. Баня в данном случае понятие отнюдь не сугубо утилитарное. Это новое место силы — где восстанавливаешься, перезагружаешься и возвращаешься к себе. Где приходит умиротворение наедине с природой и весело отдыхать в компании близких. И это история о том, что места силы — не только некие точки на карте, куда мы совершаем паломничество в целях прозреть или возрадоваться. Мы можем создать их своими руками — там, где захотим.
Для Галины Столяровой сбывшаяся мечта — это журналистика. Одна из тех профессий, как, например, и медицина, которые неотделимы от образа жизни, которые становятся частью личности. Профессия — одна из возможностей быть человеком. Почему так? Наша жизнь — это ежедневный выбор, и от того, насколько этот выбор информированный и осмысленный, зависит в конечном счете судьба. А журналисты — люди, помогающие этот выбор сформировать. И дело не в том, что «кто владеет информацией, тот владеет миром». Тот, кто делает правильный выбор, просто счастлив.
Галина Столярова, выпускающий редактор журнала «Коммерсантъ Стиль Клуб» Александр Щелканов, директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ»

"Стиль Клуб". Приложение №37

от 16.10.2026, стр. 5
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Стиль. Северо-Запад