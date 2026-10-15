Мечтать не вредно

Для Галины Столяровой сбывшаяся мечта — это журналистика. Одна из тех профессий, как, например, и медицина, которые неотделимы от образа жизни, которые становятся частью личности. Профессия — одна из возможностей быть человеком. Почему так? Наша жизнь — это ежедневный выбор, и от того, насколько этот выбор информированный и осмысленный, зависит в конечном счете судьба. А журналисты — люди, помогающие этот выбор сформировать. И дело не в том, что «кто владеет информацией, тот владеет миром». Тот, кто делает правильный выбор, просто счастлив.