Мечтать не вредно
Слово редактора
О пользе мечты в жизни человека много сказано — этот тезис не нужно доказывать. Другое дело, что, если присмотреться, мечты взрослых людей часто напоминают амбициозные цели, которые они поставили сами себе. Если взглянуть на жизнь в этой перспективе, получится некая цепочка достижений и провалов, за которой видны социальные роли, но не видна личность.
В осеннем выпуске журнала «Коммерсантъ Стиль Клуб» мы предложили ньюсмейкерам издания рассказать о своих сбывшихся мечтах, особенно о тех, благодаря которым в чем-то изменилась их жизнь, ее качество или взгляд на нее.
Самым обезоруживающим стал ответ одной из наших героинь, которая рассказала, почему ее главная сбывшаяся мечта — это она сама, только освободившаяся от страхов, стереотипов и предрассудков. Не стремящаяся быть ни на кого похожей. Позволившая себе быть собой.
Минувшим летом Александр Щелканов осуществил свою давнюю мечту: построил баню на берегу лесного озера. Баня в данном случае понятие отнюдь не сугубо утилитарное. Это новое место силы — где восстанавливаешься, перезагружаешься и возвращаешься к себе. Где приходит умиротворение наедине с природой и весело отдыхать в компании близких. И это история о том, что места силы — не только некие точки на карте, куда мы совершаем паломничество в целях прозреть или возрадоваться. Мы можем создать их своими руками — там, где захотим.
Для Галины Столяровой сбывшаяся мечта — это журналистика. Одна из тех профессий, как, например, и медицина, которые неотделимы от образа жизни, которые становятся частью личности. Профессия — одна из возможностей быть человеком. Почему так? Наша жизнь — это ежедневный выбор, и от того, насколько этот выбор информированный и осмысленный, зависит в конечном счете судьба. А журналисты — люди, помогающие этот выбор сформировать. И дело не в том, что «кто владеет информацией, тот владеет миром». Тот, кто делает правильный выбор, просто счастлив.
"Стиль Клуб". Приложение №37от 16.10.2026, стр. 5