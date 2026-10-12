Эксперт МККК назвал основные способы опознания тел погибших в боях на Украине

Опознать останки, обнаруженные в зоне боевых действий, вполне реально, говорит судебно-медицинский эксперт региональной делегации МККК, кандидат медицинских наук Алексей Абрамов. Здесь все зависит от сохранности тела. Если человек погиб недавно и лицо не повреждено, то возможно прямое опознание родными. Но есть и другие варианты. «Сейчас у нас эра татуировок, причем они бывают очень сложные, индивидуальные,— напоминает эксперт.— А когда на теле сразу несколько изображений, то их сочетание уникальнее, чем код ДНК. И если у нас есть прижизненная фотография татуировки, посмертная фотография и родственники ее уверенно опознают — то, в принципе, сомнений о личности может уже не быть». Если у семьи нет фото татуировок, можно опросить друзей — возможно, они компанией отдыхали на пляже и изображение попало в кадр. Помочь могут другие индивидуальные особенности и особые приметы: рост, размер обуви, шрамы, медицинские пластины и импланты. Конечно, учитываются и найденные рядом с телом личные вещи, но здесь уже возможны ошибки: например, человек в спешке накинул чужую куртку.