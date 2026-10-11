Российский фигурист Дикиджи взял золото на соревнованиях в Казахстане

На самом деле Владислав Дикиджи чуть было не очутился на топовом международном состязании еще в сезоне предыдущем. Как известно, Международный союз конькобежцев (ISU) еще до того, как официально разрешил российским фигуристам участвовать в своих турнирах в нейтральном статусе, выделил им два слота на февральской Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо. И Дикиджи поначалу выглядел фаворитом в борьбе за тот, что полагался представителю мужского одиночного катания. В конце концов чемпионат страны выиграл именно он.