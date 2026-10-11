В Доме музыки прошел бенефис балерины Евгении Образцовой
11.10.2026, 17:06
В Светлановском зале Дома музыки прима-балерина Большого театра Евгения Образцова в компании именитых коллег отметила 25-летие своей профессиональной деятельности.
В свои 42 года прима Большого театра Евгения Образцова находится в превосходной форме, что и подтвердил ее бенефис. Почти такой же — точеная фигурка, прелестное личико, гибкая спинка, ловкие ножки, легкий прыжочек, свободное адажио, безошибочное вращение, точность и аккуратность — петербурженка явилась Москве в 2007-м в «Ундине» Пьера Лакотта и Мариинского театра и выиграла «Золотую маску» за лучшую женскую роль.
В 2012-м она перешла в Большой и в первые же два сезона станцевала 14 главных партий — такого изобилия Петербург ей предоставить не мог. Чуть ли не единственная из укоренившихся в Москве петербурженок, она умудрилась сохранить педантичную чистоту вагановской школы. Современный репертуар, которым в ту пору мог гордиться Большой театр, этой записной классичке был не к лицу. Лучшими были роли, укладывающиеся в традиционное амплуа инженю: фарфоровая Аврора, беспечная Анюта, игривая Сильфида; а во французской хореографии Пьера Лакотта, требующей изящной отчетливости, у нее не было соперниц.