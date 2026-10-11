В Доме музыки прошел бенефис балерины Евгении Образцовой

В 2012-м она перешла в Большой и в первые же два сезона станцевала 14 главных партий — такого изобилия Петербург ей предоставить не мог. Чуть ли не единственная из укоренившихся в Москве петербурженок, она умудрилась сохранить педантичную чистоту вагановской школы. Современный репертуар, которым в ту пору мог гордиться Большой театр, этой записной классичке был не к лицу. Лучшими были роли, укладывающиеся в традиционное амплуа инженю: фарфоровая Аврора, беспечная Анюта, игривая Сильфида; а во французской хореографии Пьера Лакотта, требующей изящной отчетливости, у нее не было соперниц.