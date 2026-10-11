Долг нидерландской GEA Refrigeration не перешел на российские компании группы

Государственные суды РФ рассмотрели вопрос о том, должны ли компании, входящие в одну группу, отвечать по обязательствам аффилированных с ними лиц. Спор связан с контрактом от августа 2020 года на поставку пяти комплектов судового оборудования. По нему российское АО «Судомеханизм» перечислило в адрес GEA Refrigeration Netherlands (нидерландская дочерняя структура немецкой машиностроительной группы GEA) €1,4175 млн аванса, но поставщик исполнил обязательства лишь частично. При приемке первого комплекта в 2021 году покупатель обнаружил недостачу на €41,6 тыс. и некачественное оборудование на €20,5 тыс. В 2022-м GEA Refrigeration сообщила заказчику о невозможности продолжать поставки, сославшись на форс-мажор из-за санкций.