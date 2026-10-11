Долг нидерландской GEA Refrigeration не перешел на российские компании группы
11.10.2026, 16:42
Арбитражный суд Московского округа отказался по иску российской компании возлагать на российские структуры немецкой машиностроительной группы GEA обязательства их нидерландской компании на 90,85 млн руб. Суды сочли, что истец — АО «Судомеханизм» — выбрал ненадлежащий способ защиты. Российской компании, первоначально выигравшей дело в международном арбитраже, нужно было взыскивать долг с нидерландского ответчика в иностранных юрисдикциях, а не пытаться делать это в России. Юристы это решение поддерживают. В «Судомеханизме» заявляют о готовности дойти до Верховного суда.
Государственные суды РФ рассмотрели вопрос о том, должны ли компании, входящие в одну группу, отвечать по обязательствам аффилированных с ними лиц. Спор связан с контрактом от августа 2020 года на поставку пяти комплектов судового оборудования. По нему российское АО «Судомеханизм» перечислило в адрес GEA Refrigeration Netherlands (нидерландская дочерняя структура немецкой машиностроительной группы GEA) €1,4175 млн аванса, но поставщик исполнил обязательства лишь частично. При приемке первого комплекта в 2021 году покупатель обнаружил недостачу на €41,6 тыс. и некачественное оборудование на €20,5 тыс. В 2022-м GEA Refrigeration сообщила заказчику о невозможности продолжать поставки, сославшись на форс-мажор из-за санкций.
После отказа поставщика вернуть деньги и компенсировать убытки «Судомеханизм», следуя оговорке в контракте, обратился в Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате РФ. В апреле 2024 года арбитры удовлетворили его иск, взыскав с голландской GEA Refrigeration €872,124 тыс. аванса и проценты на эту сумму. Трибунал пришел к выводу, что санкции ЕС не освобождали компанию от обязанности вернуть аванс после расторжения контракта, а поставщик и вовсе мог исполнять контракт до 15 мая 2022 года, но не принял меры для исполнения обязательств.