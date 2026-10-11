Суд в Екатеринбурге арестовал 11 предполагаемых участников этнической ОПГ
11.10.2026, 16:25
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 11 предполагаемых участников этнической организованной преступной группы, которых обвиняют в хулиганстве и серии краж в общественном транспорте. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Как сообщалось ранее, среди фигурантов — шесть мужчин и пять женщин. По версии следствия, они приехали в Екатеринбург из других регионов для совершения имущественных преступлений. Фигурантам предъявлены обвинения в хулиганстве с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и в краже (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ).
По предварительным данным следствия, только 6 октября участники группы могли похитить в общественном транспорте Екатеринбурга мобильные телефоны на сумму более 230 тыс. руб. и совершить два хулиганства с применением насилия к пассажиру и кондуктору.
По данным пресс-службы судов Свердловской области, пять обвиняемых пробудут под стражей до 5 декабря, шесть — до 6 декабря.