Среди лидеров ОПС, обиравших участников СВО в Шереметьево, оказались тушинские
11.10.2026, 15:24
В Подмосковье начался процесс по делу Алексея Кабочкина (Рязанец). СКР считает его одним из лидеров лобненской группировки и создателем организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося хищением средств участников СВО в аэропорту Шереметьево. Следствие установило и других руководителей ОПС, среди которых оказались представители тушинской группировки.
В Химкинском горсуде 1 октября состоялось предварительное заседание по делу Алексея Кабочкина (Рязанец), начало слушания по существу назначено на 3 ноября. Подсудимому инкриминируются создание преступного сообщества, грабеж, разбой, кража, мошенничество, вымогательство, превышение должностных полномочий и служебный подлог (ст. 210, 161, 162, 158, 159, 163, 286 и 292 УК РФ). В его деле 57 эпизодов — он считается организатором всех преступлений, совершенных участниками ОПС. Более 40 фигурантов расследования были арестованы в период с осени 2024 по ноябрь 2025 года. Вину, как сообщал “Ъ”, перед передачей дела в суд Кабочкин решил признать.
Рязанца правоохранители считают одним из лидеров подмосковной лобненской группировки, возглавляемой Игорем Бардиным (Барсик). Именно они, по версии СКР, создали в 2018 году ОПС с целью совершения имущественных преступлений против пассажиров в аэропорту Шереметьево, а для прикрытия учредили ООО «Вега» — компанию по предоставлению в аэропорту транспортных и других услуг. Ее гендиректором стал Кабочкин.