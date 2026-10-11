Среди лидеров ОПС, обиравших участников СВО в Шереметьево, оказались тушинские

В Химкинском горсуде 1 октября состоялось предварительное заседание по делу Алексея Кабочкина (Рязанец), начало слушания по существу назначено на 3 ноября. Подсудимому инкриминируются создание преступного сообщества, грабеж, разбой, кража, мошенничество, вымогательство, превышение должностных полномочий и служебный подлог (ст. 210, 161, 162, 158, 159, 163, 286 и 292 УК РФ). В его деле 57 эпизодов — он считается организатором всех преступлений, совершенных участниками ОПС. Более 40 фигурантов расследования были арестованы в период с осени 2024 по ноябрь 2025 года. Вину, как сообщал “Ъ”, перед передачей дела в суд Кабочкин решил признать.