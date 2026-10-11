Задержание основателя «Рыбаря» вызвало политический скандал в Черногории
11.10.2026, 15:05
Задержание и депортация из Черногории группы сотрудников российского Telegram-канала «Рыбарь», в том числе ее основателя Михаила Звинчука в конце минувшей недели вызвали политический скандал в республике, которая является главным кандидатом на вступление в ЕС. Власти предупредили, что «попытки гибридных действий и дестабилизации Черногории настойчиво сопровождают ее путь в Евросоюз». Оппозиция же потребовала от главы МВД ответа, как «лица, находящиеся под санкциями ЕС и Великобритании, могли вообще оказаться в Черногории». Местные СМИ утверждают, что до приезда в Черногорию группа побывала в Боснии, куда прибыла транзитным авиарейсом из Германии.
Проведенную черногорскими спецслужбами 9 октября операцию по задержанию и депортации группы «Рыбаря» с мотивировкой, что «она представляет угрозу национальной безопасности Черногории», поднял на высший государственный уровень премьер республики Милойко Спаич. «Мы предупреждали, что попытки гибридных активностей и дестабилизации Черногории настойчиво сопровождают наш путь в ЕС. Сейчас есть серьезные основания внимательно изучить каждый след, а каждую связь рассмотреть в более широком контексте»,— призвал премьер после того, как полиция и сотрудники Агентства национальной безопасности задержали пятерых сотрудников «Рыбаря».
Месяц назад черногорский премьер предупреждал: «У нас есть серьезная оперативная информация, что завершение наших переговоров с ЕС о вступлении будет сопровождаться скоординированными гибридными действиями, в которые вовлечены официальные лица как минимум двух государств региона. Целью этих действий является дестабилизация Черногории». Хотя Милойко Спаич не назвал тогда конкретно ни одну из упомянутых им двух соседних стран, в Черногории посчитали, что премьер указал прежде всего на Сербию. В последние пару месяцев руководства двух соседних стран обменялись жесткими взаимными выпадами, что привело к новому обострению отношений между ними. Теперь же премьер своим заявлением косвенно перевел стрелки на Россию.