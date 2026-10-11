Задержание основателя «Рыбаря» вызвало политический скандал в Черногории

Месяц назад черногорский премьер предупреждал: «У нас есть серьезная оперативная информация, что завершение наших переговоров с ЕС о вступлении будет сопровождаться скоординированными гибридными действиями, в которые вовлечены официальные лица как минимум двух государств региона. Целью этих действий является дестабилизация Черногории». Хотя Милойко Спаич не назвал тогда конкретно ни одну из упомянутых им двух соседних стран, в Черногории посчитали, что премьер указал прежде всего на Сербию. В последние пару месяцев руководства двух соседних стран обменялись жесткими взаимными выпадами, что привело к новому обострению отношений между ними. Теперь же премьер своим заявлением косвенно перевел стрелки на Россию.