АпсныПресс: в Абхазии упали обломки дрона, летевшего на Сочи
11.10.2026, 15:02
Власти Абхазии подтвердили падение на своей территории фрагментов беспилотного летательного аппарата, который участвовал в атаке на Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ИА «АпсныПресс».
Обломки были обнаружены в приграничной зоне по реке Псоу, в районе населенного пункта Цандрипш Гагрского района. Со ссылкой на Минобороны Абхазии агентство пишет, что данный БПЛА был сбит во время дроновой атаки на Сочи. На месте инцидента уже работают профильные ведомства и сотрудники правоохранительных органов для проведения осмотра и сбора данных.
В ночь на воскресенье Сочи подвергся дроновоц атаке. Часть обломков БПЛа упала на территорию местного аэропорта, что спровоцировало возгорание в одном из административных строений. Пожарные службы оперативно ликвидировали пламя. Также фрагменты аппаратов были найдены по трем адресам в Адлерском районе. В результате инцидента погибших или пострадавших нет.