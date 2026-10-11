АпсныПресс: в Абхазии упали обломки дрона, летевшего на Сочи

Обломки были обнаружены в приграничной зоне по реке Псоу, в районе населенного пункта Цандрипш Гагрского района. Со ссылкой на Минобороны Абхазии агентство пишет, что данный БПЛА был сбит во время дроновой атаки на Сочи. На месте инцидента уже работают профильные ведомства и сотрудники правоохранительных органов для проведения осмотра и сбора данных.