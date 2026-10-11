Аэропорт Сочи возобновил прием и выпуск воздушных судов

В ночь на воскресенье курорт подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Обломки БПЛА упали на территорию аэропорта, что привело к возгоранию в одном из административных зданий. Пламя было оперативно потушено, а фрагменты дронов также обнаружили по трем адресам в Адлерском районе. По данным властей, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.