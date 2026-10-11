Аэропорт Сочи возобновил прием и выпуск воздушных судов
11.10.2026, 14:36
В аэропорту Сочи восстановили штатный режим работы. Ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные часом ранее, сняты. Информация об этом появилась в Telegram-канале воздушной гавани.
В ночь на воскресенье курорт подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Обломки БПЛА упали на территорию аэропорта, что привело к возгоранию в одном из административных зданий. Пламя было оперативно потушено, а фрагменты дронов также обнаружили по трем адресам в Адлерском районе. По данным властей, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Утром ограничения на полеты отменили, однако ближе к обеду в воскресенье в городе вновь возникла угроза безопасности. Аэропорт снова приостановил работу по приему выпуску бортов.
Также сообщалось о возможной атаке безэкипажными катерами на город и его акваторию. Власти призвали жителей и гостей Сочи немедленно покинуть прибрежную зону и укрыться в безопасных местах.
Спустя некоторое время угроза была снята, и ситуация стабилизировалась.